TÖRKİ DÖNYA
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Yaña pandemiya turında kisätü
Bötendön’ya sälamätlek saqlaw oyışması klimat üzgärüneñ awır näticälären farazlıy
Yaña pandemiya turında kisätü
26 Ноябрь 2024

Bötendön’ya sälamätlek saqlaw oyışması klimat krizisınıñ 2050nçe yılğa qadär yaña pandemiyä kiterep çığara aluı turında kisätte. Oyışmanıñ kiñäşçelärennän berse Rita İssa klimat üzgäreşeneñ keşe sälamätlegenä küp yaqtan täêsir itüen xäterlätä. Êkstremal’ hawa şartlarında yaralanular, yoğışlı çirlär häm êsse hawa dulqınnarı kiterep çığarğan problemalar  - bolarnıñ qayberläre.

İssa klimat krizisı belän kizü çirläre arasında bäyläneş barlığın, bu mäs’älädä iñ küzgä bärelep toruçı säbäpneñ awıru can iyäläreneñ yäşägän urınnarın üzgärtüläre buluın belderde. Mäsälän, bizgäk êläkterüçe ozınborınnar global’ cılınu säbäple başqa töbäklärgä küçenä. Bu isä ul yoqtıruçı xastalıq ağımında üzgäreş kiterep çığara.  

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