Meñnärçä Tön’yaq Kiprlı törek Nikosiyadağı "TEXNOFEST" çarasında qatnaştıMeñnärçä Tön’yaq Kiprlı törek Nikosiyadağı "TEXNOFEST" çarasında qatnaştı
Tön’yaq Kipr Törek cömhüriyätendä Ärcan aêroportı territoriyäsendä oyıştırılğan “TEXNOFEST”ta aviaşowlar, yarışlar, 5G kürgäzmäläre häm master-klasslar täwge köndä 62 meñ tamaşaçını üzenä cälep itte.Tön’yaq Kipr Törek cömhüriyätendä Ärcan aêroportı territoriyäsendä oyıştırılğan “TEXNOFEST”ta aviaşowlar, yarışlar, 5G kürgäzmäläre häm master-klasslar täwge köndä 62 meñ tamaşaçını üzenä cälep itte.
Ärmänstan Azärbaycanğa Minsk törkemen tarqatunı da üz êçenä aluçı solıx kileşüe täq’dim itteÄrmänstan Azärbaycanğa Minsk törkemen tarqatunı da üz êçenä aluçı solıx kileşüe täq’dim itte
Ärmänstan xökümät räise Nikol’ Paşin’yan “Ägär Qarabax probleması belän bäyle bu bitne yabarğa uylasaq, häm yababız da, ul çaqta bu problemanı çişüne maqsat itep quyğan bu formatqa ixtiyac qalmıy” dip söylädeÄrmänstan xökümät räise Nikol’ Paşin’yan “Ägär Qarabax probleması belän bäyle bu bitne yabarğa uylasaq, häm yababız da, ul çaqta bu problemanı çişüne maqsat itep quyğan bu formatqa ixtiyac qalmıy” dip söyläde
Azärbaycan Franśiyäneñ ikeyözlelegenä reakśiya belderdeAzärbaycan Franśiyäneñ ikeyözlelegenä reakśiya belderde
Azärbaycan Franśiyäneñ Ärmänstanğa qorallar birüe belän töbäk totrıqsızlığına êtärüen alğa sörä, şul uq waqıtta Parij tınıçlıqqa çaqıra häm Awrupa Berlege küzätü missiyäsen yaqlıyAzärbaycan Franśiyäneñ Ärmänstanğa qorallar birüe belän töbäk totrıqsızlığına êtärüen alğa sörä, şul uq waqıtta Parij tınıçlıqqa çaqıra häm Awrupa Berlege küzätü missiyäsen yaqlıy
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Ärmänstan xökümäte räise Azärbaycan belän solıx kileşüen imzalarğa äzer
İke ilneñ dä uzğan atnada dokument ölgesendä kileşüe distälärçä yıllıq konfliktqa noqta quyuğa yünältelgän ähämiyätle adım bularaq bäyälänä.İke ilneñ dä uzğan atnada dokument ölgesendä kileşüe distälärçä yıllıq konfliktqa noqta quyuğa yünältelgän ähämiyätle adım bularaq bäyälänä.
Ärmänstan xökümäte räise Azärbaycan belän solıx kileşüen imzalarğa äzerÄrmänstan xökümäte räise Azärbaycan belän solıx kileşüen imzalarğa äzer
İke ilneñ dä uzğan atnada dokument ölgesendä kileşüe distälärçä yıllıq konfliktqa noqta quyuğa yünältelgän ähämiyätle adım bularaq bäyälänä.İke ilneñ dä uzğan atnada dokument ölgesendä kileşüe distälärçä yıllıq konfliktqa noqta quyuğa yünältelgän ähämiyätle adım bularaq bäyälänä.
Törki Däwlätlär Oyışması citäkçese: Süriyä öçen iniśiativalar törki diplomatiyäneñ üseşen kürsätäTörki Däwlätlär Oyışması citäkçese: Süriyä öçen iniśiativalar törki diplomatiyäneñ üseşen kürsätä
“Bu törki diplomatiyäneñ yıldan-yıl niçek üsüeneñ barı ber misalı ğına” di Kubanıçbäk Ömüraliyev.“Bu törki diplomatiyäneñ yıldan-yıl niçek üsüeneñ barı ber misalı ğına” di Kubanıçbäk Ömüraliyev.
Törkiyä häm Üzbäkstan Xalıqara törki däwlätlär universitetın açıp cibärdeTörkiyä häm Üzbäkstan Xalıqara törki däwlätlär universitetın açıp cibärde
Taşkentta yaña universitet Törkiyä häm Üzbäkstan arasındağı akademik häm iqtisadi üseşkä bulışlıq itäçäkTaşkentta yaña universitet Törkiyä häm Üzbäkstan arasındağı akademik häm iqtisadi üseşkä bulışlıq itäçäk