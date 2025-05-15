Ärmänstan Azärbaycanğa Minsk törkemen tarqatunı da üz êçenä aluçı solıx kileşüe täq’dim itte Ärmänstan Azärbaycanğa Minsk törkemen tarqatunı da üz êçenä aluçı solıx kileşüe täq’dim itte

Ärmänstan xökümät räise Nikol’ Paşin’yan “Ägär Qarabax probleması belän bäyle bu bitne yabarğa uylasaq, häm yababız da, ul çaqta bu problemanı çişüne maqsat itep quyğan bu formatqa ixtiyac qalmıy” dip söyläde Ärmänstan xökümät räise Nikol’ Paşin’yan “Ägär Qarabax probleması belän bäyle bu bitne yabarğa uylasaq, häm yababız da, ul çaqta bu problemanı çişüne maqsat itep quyğan bu formatqa ixtiyac qalmıy” dip söyläde