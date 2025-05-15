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TÖRKİ DÖNYA
Meñnärçä Tön’yaq Kiprlı törek Nikosiyadağı "TEXNOFEST" çarasında qatnaştı
Tön’yaq Kipr Törek cömhüriyätendä Ärcan aêroportı territoriyäsendä oyıştırılğan “TEXNOFEST”ta aviaşowlar, yarışlar, 5G kürgäzmäläre häm master-klasslar täwge köndä 62 meñ tamaşaçını üzenä cälep itte.
Meñnärçä Tön’yaq Kiprlı törek Nikosiyadağı "TEXNOFEST" çarasında qatnaştı
Ärmänstan Azärbaycanğa Minsk törkemen tarqatunı da üz êçenä aluçı solıx kileşüe täq’dim itte
Ärmänstan xökümät räise Nikol’ Paşin’yan “Ägär Qarabax probleması belän bäyle bu bitne yabarğa uylasaq, häm yababız da, ul çaqta bu problemanı çişüne maqsat itep quyğan bu formatqa ixtiyac qalmıy” dip söyläde
Ärmänstan Azärbaycanğa Minsk törkemen tarqatunı da üz êçenä aluçı solıx kileşüe täq’dim itte
Azärbaycan Franśiyäneñ ikeyözlelegenä reakśiya belderde
Azärbaycan Franśiyäneñ Ärmänstanğa qorallar birüe belän töbäk totrıqsızlığına êtärüen alğa sörä, şul uq waqıtta Parij tınıçlıqqa çaqıra häm Awrupa Berlege küzätü missiyäsen yaqlıy
Azärbaycan Franśiyäneñ ikeyözlelegenä reakśiya belderde
Fiker
opinion
Ärmänstan xökümäte räise Azärbaycan belän solıx kileşüen imzalarğa äzer
İke ilneñ dä uzğan atnada dokument ölgesendä kileşüe distälärçä yıllıq konfliktqa noqta quyuğa yünältelgän ähämiyätle adım bularaq bäyälänä.
Qırğızstan häm Tacikstan tarixi çik buyı kileşüen imzaladı
İranda imam Gazalinıñ törbäse cimerelep bara
Kosmos çüpläre
Tatar şağıyre Törkiyädä şiğır’ festivalendä qatnaştı
Törki Däwlätlär Oyışması citäkçese: Süriyä öçen iniśiativalar törki diplomatiyäneñ üseşen kürsätä
“Bu törki diplomatiyäneñ yıldan-yıl niçek üsüeneñ barı ber misalı ğına” di Kubanıçbäk Ömüraliyev.
Törki Däwlätlär Oyışması citäkçese: Süriyä öçen iniśiativalar törki diplomatiyäneñ üseşen kürsätä
Törkiyä häm Üzbäkstan Xalıqara törki däwlätlär universitetın açıp cibärde
Taşkentta yaña universitet Törkiyä häm Üzbäkstan arasındağı akademik häm iqtisadi üseşkä bulışlıq itäçäk
Törkiyä häm Üzbäkstan Xalıqara törki däwlätlär universitetın açıp cibärde
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