İzrail dairäläre êsseleklä arqasında başlanğan urman yanğınnarı säbäple il üzägendäge berniçä şähärne buşatıp, töp magistral' yulnı yaptı. 20dän artıq keşeneñ tötennän zıyan kürüe belderelde. Tel’-Aviv, tiz taralğan utnı kontrol'gä alu öçen, xalıqara yärdäm sorap möräcäğät itkän.
Çärşämbe könne İzrail'neñ “Channel 12” telekanalı xäbär itkänçä, bu yanğınnar 2010 yıldağı Karmel tawı urman yanğınnarınıñ külämen uzğan.
“Assaf Harofeh” xastaxanäse 10 keşene däwalaw öçen qabul itüen rasladı, dip xäbär itte “KAN” agentlığı.
Moñarçı İzrailneñ “Yedioth Ahronoth” gazetası 12 keşeneñ yanğınnar arqasında zıyan kürüe turında xäbär itkän ide.
Yähüd Milli Fondı mäğ’lümatlarına qarağanda, Könbatış Qudüs tawlarındağı xäzerge yanğınnar yaqınça 2,891 akr urman cirlären yuq itkän.
Yanğın häm qotqaru xezmäte belderüendä berniçä töbäktäge xalıqnı êvakuaśiyäläw turında äytelä.
Bu êvakuaśiyälär temperaturanıñ kütärelüe häm köçle cil arqasında bik küp rayonda çıqqan yanğınnar säbäple başqarılğan, 111 yanğın sünderü törkeme häm 11 oçqıç utnı sünderü öçen êşçänlek alıp bara.
“KAN” agentlığı, bigräk tä, Könbatış Qudüs belän Tel’-Aviv arasındağı Êsxtaol urmanında köçle yanğın turında xäbär itä.
KAN mäğlümatlarına qarağanda, wäqalätlelär yanğınnarnıñ kiñ taraluı säbäple başqa toraq punktlarnıñ dä buşatılu mömkinlege turında kürsätmälär birgän.
Yanğın häm qotqaru xezmäte üzeneñ kisätü däräcäsen iñ yuğarı noqtasına kütärde häm Könbatış Qudüs belän Tel’-Aviv arasındağı utnı sünderü öçen xalıqara yärdäm soradı.
Wäqalätlelär ike şähärne totaştıruçı töp magistral' yulnı da iminlek öçen yabıp quyğan.
İzrail çit illärdän yärdäm sorıy
“KAN” xäbär itkänçä, İzrail Greśiyä, Xorvatiyä, İtaliyä häm Kiprnıñ grek xakimiyätennän yanğın sünderü oçqıçları soradı.
“Channel 7” xäbär itkänçä, xärbi hawa bazaları çit il xärbiläreneñ yanğın sünderü oçqıçların qabul itärgä äzer.
Yanğınnar säbäple qayber timer yul xezmätläre tuqtatılğan.
Şul uq waqıtta, İzrailneñ transport ministrı Miri Regev ilgä êlektr çeltärenä yanğınnar täêsir itkän oçraqta dizel’ belän êşläwçe poyezdlar äzerläw turında kürsätmälär birgän, dip xäbär itte İzrail Armiäse Radiosı.
Könbatış Qudüs töbäge yanğın xezmäte komandirı Şmulik Fridman bu yanğınnarnı "İzrail tarixında iñ zurı" dip atadı.
Saqlanu ministrı İzrail Katś bügen irtänge säğät’tä böten ildä ğädättän tış xäl iğlan itte häm Könbatış Qudüs tawları töbägendä yanğın sünderüçelärgä yärdäm itü öçen armiyägä kürsätmä birde.
“Channel 12” xäbär itkänçä, İzrail zur yanğınnar säbäple bäysezlek köne bäyrämnären beterergä mäcbür bulğan.
Bäysezlek köne - 1948 yılda İzrailneñ tarixi Fälästin cirlärendä tözelüen bilgeläp ütä, şul uq waqıtta, basıp alınğan Fälästin xalqı Nakba könen iskä ala, bu 800,000 fälästinleneñ köçläp küçerelüe häm ul waqıtta sivil' xalqına qarşı sionist törkemnär tarafınnan oyıştırılğan üterülär belän bäyle.
Uzğan atnada İzrail xakimiyäte ilneñ üzägendäge berniçä şähärne buşatıp, 2,471 akr cirne yuq itkän häm 9 keşe zıyan kürgän köçle yanğınnar arqasında xalıqnı imin urınğa küçergän ide.