1714nçe yılda Antonio Stradivari tarafınnan yasalğan skripka, N’yu-Yorkta uzğan aukśionda 11.3 million dollarğa satıldı. Bu summa älege instrumentnı dön’yada iñ qıymmätle itäçäk farazlardan tübänräk ide.
“Sotheby’s” aukśion yortı älege “İoaxim-Ma Stradivari” skripkasınıñ 12 million belän 18 million dollar arasındağı ber bäyägä satıla alaçağın farazlağan ide. Ägär summa 18 millionğa citsä, ul yaqınça 10 yıl êlek satılgan başqa ber Stradivari skripkasınıñ rekord bäyäsen (15.9 million dollar) uzgan bulır ide.
“İoachim-Ma Stradivari” skripkası Stradivari yasagan iñ yaxşı äsärlärneñ berse dip sanala. Ul anıñ “Altın çorı”nda, ostalığı häm akustik säläte iñ yuğarı noqtağa ireşkän waqıtta yasalğan, dip belderä “Sotheby’s”.
Älege skripka, monnan tış, danlıqlı kompozitor İogann Brahmsnıñ “D Major skripka konśertı”n yazğanda ilham çığanağı bulgan dip sanala. Әlege konśertnıñ 1879nçı yılda uzgan prem’yerasında älege skripka uynalgan.
“Bu ğadättän tış skripka ostalıqnıñ häm klassik muzıka tarixınıñ iñ yuğarı noqtasın täşkil itä. Anıñ qabatlanmas yañğıraşı häm tarixı kollekśionerlar hәm muzıkantlarnı tañ qaldıra,” — di “Sotheby’s” citäkçese Mari-Klaudia Jimenez.
“İoachim-Ma Stradivari” dön’yaküläm iğ’tibar cälep itte häm muzıka instrumentları öçen iñ yuğarı summalarnıñ bersenä ireşte — bu anıñ siräk buluın häm tarixıy ähämiyäten tanıtu bulıp tora.”
Muzıka häm belem öçen yaña çor
“Sotheby’s” aukśionında täq’dim itü 8 million dollar belän başlandı häm berniçä sekund êçendä 10 millionğa citte. Aukśioner Fillis Kao zalda 10.5 million dollar täq’dim itüçene êzläde.
“Satam? 10 million dollar,” — dip äytte ul, täq’dim itüçelärgä qarap.
Zalda tınlık ide.
“Soñgı mömkinlek, 10 million dollar,” — dide ul. “Sata alam häm sataçaqmın, ägär däwam itüçe bulmasa.”
“Satıldı. 10 million dollarğa,” — dip äytte ul, çukmar belän suğıp.
Soñgı summa aukśion yortınıñ östämä xezmät xaqların da üz êçenä ala.
İnstrumentnıñ iseme ike danlıqlı skripka virtuozı — Vengriyadan Josef İoaxim häm Qıtaydan Si-Hon Ma isemnärennän kilä. Manıñ mirası bulğan älege skripka, ülemennän soñ, Boston şäһärendäge New England konservatoriyasına büläk itelä.
Konservatoriya kergän tabışnı studentlar öçen stipendiyalar fondına totaçak.
“Bu satış kiläçäktäge studentlar öçen ähämiyätle bulaçaq, häm älege akçalar New England konservatoriyasında iñ zur isemle stipendiya fondın täşkil itäçäk” — di konservatoriya başlığı Andrea Kalin.
“İoaxim-Ma Stradivari”nı konservatoriya binasında saqlaw bezneñ öçen zur bäxet ide, bez anıñ mirasınıñ dön’ya sәxnäsendä däwam itüen kötep qalabız.”