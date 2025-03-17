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Tramp bu atnada Putin belän Ukraina turında söyläşergä planlaştırа
AQŞ häm Rusiya citäkçeläreneñ Ukrainada ixtimal utnı tuqtatu häm yaqlar arasında milek büleşü turında fiker alışuı kötelä. Yaqlar arasında söyläşülär däwam itä.
Tramp bu atnada Putin belän Ukraina turında söyläşergä planlaştırа
/ AFP
17 Март 2025

AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp sişämbe könne Rusiya däwlät başlığı Vladimir Putin belän Ukrainada suğışnı tuqtatu turında söyläşergä cıyınuın belderde. Tramp suğışuçı yaqlar arasında "bilgele ber aktivlarnı büleşü" turında xäzerge waqıtta söyläşülärneñ däwam itüen äytte.

AQŞ räsmiläre Vaşingtonnıñ Soğud Ğäräbstanındağı söyläşülärdän soñ utnı tuqtatu täq’dimen Kiyev qabul itkäç, Ukraina belän Rusiya arasında berniçä atna êçendä kileşügä ireşü mömkinlege turında optimistik qaraşta buluların belderde.

Tramp “Air Force One”da jurnalistlarğa: "Minemçä, cirlär turında söyläşäçäkbez... Ênergiya stanśiyäläre turında söyläşäçäkbez", — dip belderde.
"Bu mäs’älälärneñ kübese Ukraina häm Rusiya tarafınnan küptän qaraldı inde. Xäzer bez bilgele ber aktivlarnı niçek bülü turında söyläşülär alıp barabız”,-dide ul.

Vaşington häm Kiyevneñ Awrupadağı berlektäşläre Mäskäwne suğışnı tuqtatırğa künderergä tırışqan waqıtta, Putin açıq cawap birmiçä, berniçä şart quyıp, täq’dimgä qağılışlı "ciddi sorawlar"nı kön tärtibenä kiterde.

Trampnıñ Ukrainadağı bäreleşlärdän cawaplı maxsus wäkile Stiv Witkoff uzğan könnärdä Putin belän berniçä säğät’lek söyläşü ütkärüen belderde. Ul: "İke citäkçe bu atnada çınnan da uñışlı söyläşü ütkäräçäk dip uylıym", - dide ul “CNN”gä birgän interv’yusında.

 Trampnıñ bu prośessqa ömetläreneñ zur buluın assızıqlağan Witkoff: "Bez kiläse atnalarda kileşügä ireşü mömkin dip sanıybız häm minemçä bu bik mömkin",- dide.

Ukraina däwlät başlığı Volodimir Zelenskiy isä şimbä könne Mäskäwne suğışnı tuqtatırğa telämäwdä ğayepläde. Anıñ fikerençä, Mäskäw utnı tuqtatunı qabul itkänçe, suğış mäydanında üz poziśiyäsen nığıtırğa tırışa.

 Rubio - Lavrov söyläşüe

Şul uq waqıtta Mäskäwdän yasalğan belderüdä äytelgänçä, AQŞ däwlät särqatibe Marko Rubio Rusiyä tışqı êşlär ministrı Sergey Lavrov belän telefon aşa êlemtägä kerep, uzğan ayda Soğud Ğäräbstanında oyıştırılğan AQŞ-Rusiya sammitında ireşelgän kileşülärneñ konkret ğamäli adımnarı turında fiker alıştı.

Fevral’ ayında Riyadta ütkän cıyılış 2022nçe yılnıñ fevralendä Rusiya Ukrainada suğış başlağannan soñ AQŞ belän Rusiya arasında ütkärelgän iñ yuğarı däräcäle oçraşu buldı.

Rusiya tışqı êşlär ministrlığı "Sergey Lavrov häm Marko Rubio êlemtädä qalırğa kileşte” dip belderde. AQŞ täq’dim itkän utnı tuqtatu xaqında bernindi mäğ’lümat birelmäde.

AQŞ däwlät departamentı süzçese Tammy Bruce isä şimbä könne yasağan belderüendä alarnıñ Ukraina turında yasalaçaq kiläse adımnar xaqında söyläşüen häm AQŞ belän Rusiya arasında êlemtäne yañadan torğızu öçen êşçänlekne däwam itü turında kileşülären citkerde.

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