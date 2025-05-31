İzrail armiyase Ğazzäneñ tönyağında urnaşqan Jabaliya lagerennän 250 meñnän kübräk fälästinlene çitkä "humanitar töbäklär" dip atalğan cirlärgä küçergän, dip xäbär itä yähüd telendäge “Walla” xäbär säxifäse.
İsemnären açıqlamağan iminlek räsmiläre çığanaq itep kürsätelgän xäbärdä monıñ İzrail alğa sörgän "Gideonnıñ suğış maşinaları” isemle xärbi xäräkätneñ ber öleşe buluı häm maqsatınıñ Fälästin köräşçeläreneñ cirastı häm ciröste qorılmalarına kire qaytuın totqarlaw buluı äytelde.
Walla "humanitar töbäklär"neñ urınnarı turında tulı mäğlümat birmäsä dä, moñarçı İzrail Xan Yunıs belän Deir al-Balah arasındağı yar buyı cirlären şundıy töbäklär dip bilgeläde. Şul uq waqıtta, soñğı aylarda bu cirlärdä yözlärçä küçerelgän tınıç xalıqnıñ ülemenä kitergän höcümnär dä başqarıldı.
Xäbärdä armiyaneñ bu yawnıñ berniçä ayğa suzıluı mömkinlege turında äytelä häm "suğış töbäklärennän Ğazzäneñ könyağına xalıqnı tulısınça küçerü" planı qaralğan, şul uq waqıtta yawlap alınğan cirlärdä daimi xärbi kontrol saqlanıp qalaçaq.
İzrail matbuğatı, şul isäptän “Haaretz” gazetı, 22 may könne Ğazzäneñ 75%ın ike ay eçendä yawlap alu planın açıqladı.
“Anadolu” agentlığı xäbär itkänçä, küp kenä fälästinlelär Ğazzäneñ tönyağındağı cirlärdän Ğazzäneñ könbatışına qaçırğa mäcbür bulğan, anda İzrail armiyase ülemçel höcümnären arttıra häm tönyaq Ğazzägä yärdäm kertüne tıya, açlıq qurqınıçın köçäytä.
Açlıq qurqınıçı
İzrail 2023 yılnıñ oktäbrennän birle Ğazzädä genośid başqara. Fälästinlelär kübese xatın-qızlar häm balalar bulğan 54 meñ 320dän artıq keşeneñ üterelüen terkägän.
Fälästinneñ “WAFA” räsmi xäbär agentlığı mäğlümatlarına qarağanda, 11 meñgä yaqın fälästinle cimerelgän yortlar astında qalğan dip farazlana. Şulay da, belgeçlär çın ülem sanı Ğazzädäge räsmilär xäbär itkännän küpkä artıq, yaqınça 200 meñgä citä ala, dip sanıy.
Humanitar yärdäm oyışmaları Ğazzädäge 2 millionnan artıq xalıq öçen açlıq qurqınıçı turında kisätä.
BMOnıñ humanitar êşlär başlığı Tom Fletcher İzrailneñ Ğazzä xalqın açlıq belän intekterüeneñ suğış cinayäte buluın häm qamaw astındağı töbäk xalqınıñ tulısınça açlıq qurqınıçı astında buluın belderde.
BMOnıñ êlekke humanitar êşlär başlığı Martin Griffiths Ğazzädäge xällärne genośid dip atawçı soñğı şäxes buldı.
Xalıqara yarlıqaw oyışması (Amnesty International) da İzrailneñ Ğazzädä fälästinlelärgä qarşı genośid cinayäten başqaruın belderde.
BMOnıñ Fälästin maxsus xisapçısı Francesca Albanese İzrailneñ Ğazzädä genośid başqaruın äytte.
BMO xalıqara mäxkämäse fälästinlelärneñ "genośid qurqınıçı" astında buluın tanıdı.
Uzğan noyabrdä Xalıqara cinayät mäxkämäse İzrail Başministrı Benjamin Netanyahu häm anıñ êlekke Saqlanu ministrı Yoav Gallant öçen Gazzädä suğış cinayätläre häm keşelekkä qarşı cinayätlär arqasında üzlären qulğa alu boyırığın qabul itkän ide.