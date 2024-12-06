6 Декабрь 2024
Ağımdağı yılnıñ ğıynwar-noyabr’ aylarında Trabzon, Rizä, Artvin häm Gümüşhanädän 146 ilgä 1 milliard 554 million 612 meñ 362 dollar külämendä êksport başqarılğan.
Könçığış Qara diñgez êksportçılar assośiaśiyäseneñ idarä şurası başlıq urınbasarı Äxmät Hamdi Gürdoğan beldergänçä, töbäktän 11 aylıq çitkä satu 24%qa artqan.
Êksportta 723 million 415 meñ 736 dollar belän urman çikläwege berençe urında, 238 million 615 meñ 817 dollar belän diñgez produktları ikençe urında.
Taw sänäğate êşlänmäläre, yaña ölgergän yäşelçä häm ciläk – cimeş, ximik matdälär häm êşlänmälär dä iñ yaxşı bişlekkä kergän.
İñ küp êksport başqarılğan 5 il – Rusiya Federaśiyäse, İtaliya, Germaniya, Gruziya häm Qıtay.