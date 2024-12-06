İQTİSAD/ИКЪТИСАД
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Könçığış Qara diñgez töbägennän êksport artqan
11 aylıq çitkä satu il iq'tisadına 1 milliard 554 million 612 meñ 362 dollar tabış kitergän
Könçığış Qara diñgez töbägennän êksport artqan
Экспорт / TRT Portuguese
6 Декабрь 2024

 Ağımdağı yılnıñ ğıynwar-noyabr’ aylarında Trabzon, Rizä, Artvin häm Gümüşhanädän  146 ilgä 1 milliard 554 million 612 meñ 362 dollar külämendä êksport başqarılğan.

Könçığış Qara diñgez êksportçılar assośiaśiyäseneñ idarä şurası başlıq urınbasarı Äxmät Hamdi Gürdoğan beldergänçä, töbäktän 11 aylıq çitkä satu 24%qa artqan.

Êksportta 723 million 415 meñ 736 dollar belän urman çikläwege berençe urında, 238 million 615 meñ 817 dollar belän diñgez produktları ikençe urında.

Taw sänäğate êşlänmäläre, yaña ölgergän yäşelçä häm ciläk – cimeş, ximik matdälär häm êşlänmälär dä iñ yaxşı bişlekkä kergän.

 İñ küp êksport başqarılğan 5 il – Rusiya Federaśiyäse, İtaliya, Germaniya, Gruziya häm Qıtay.

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