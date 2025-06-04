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Sloveniyä Ğazzägä tulı yärdäm ireşelüe häm “xäzer ük, şartsız” utnı tuqtatu öçen basım yasıy
Sloveniyä täqdim itkän BMO ölgese belän Ğazzädäge humanitar krizis häm qıtlıq riskı belän bäyle “tirän borçıluın” citkerde häm Misır, Qatar häm AQŞ äydäp baruçanlığındağı tırışuların xuplawın qabat rasladı
Sloveniyä Ğazzägä tulı yärdäm ireşelüe häm “xäzer ük, şartsız” utnı tuqtatu öçen basım yasıy
The resolution underlines the importance of restoring essential services in accordance with humanitarian principles. / Photo: Reuters
бер көн элек

Sloveniyä, BMO İminlek Şurasınıñ saylanğan äğzaläre isemennän Ğazzädä "şunduq, şartsız häm daimi utnı tuqtatu"nı taläp itkän qarar ölgesen täqdim itte häm çärşämbe könenä tawış birüne soradı.

“Anadolu” agentlığı citkergän dokumentta "aşığıç humanitar xälgä, açlıq qurqınıçına" tirän borçılu belderelä häm barlıq yaqlarnıñ xalıqara humanitar häm keşe xoquqları qanunnarın ütäw burıçı iskä töşerelä.

Text şulay uq 2735 (2024) Rezolyuśiyäsendä bilgelängän, totıqlarnı azat itü, mäyetlärne qaytaru häm Ğazzädän İzrailneñ tulısınça çigenüen tä'min itü maqsatınnan çığıp Misır, Qatar häm AQŞ tarafınnan täqdim itelgän küp êtaplı ut tuqtatu tırışlıqlarına yaqlaw belderä.

Şulay uq, "barlıq çikläwlärneñ şunduq häm şartsız beterelüen" taläp itä häm humanitar yärdämneñ "kiñ külämdä" imin häm kirtäsız taratıluın sorıy.

Rezolyuśiyä humanitar prinśiplarğa turı kilep, zarur xezmätlärne torğızu möhimlegen iskärtep uza.

İzrail, xalıqara ut tuqtatu çaqıruların kire qağıp, 2023nçe yılnıñ oktäbrennän birle Ğazzädä cimergeç höcüm alıp bara, näticädä kübese xatın-qızlar häm balalar bulğan 54 meñ 500dän kübräk fälästinle hälaq bulğan.

Yärdäm oyışmaları 2 millionnan artıq keşe yäşägän bu töbäktä açlıq qurqınıçı turında kisätä.

Uzğan noyäbrdä Xalıqara cinayät mäxkämäse İzrail Başministrı Binyamin Netanyahu häm anıñ êlekke Saqlanu ministrı Yoav Gallantnı Ğazzädä suğış cinayätläre häm keşelekkä qarşı cinayätlär öçen qulğa alu orderın çığardı.

İzrail monnan tış Ğazzädä tınıç xalıqqa qarşı yasağan suğış cinayätläre arqasında BMO Xalıqara mäxkämäsendä genośidta gäyeplänep xaqında mäxkämä êşe başlatıldı.

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