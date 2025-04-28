YAÑA SÜRİYÄ
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Soğud Ğaräbstanı häm Katar Süriyäneñ Dön’ya bankına bulğan 15 million dollar burıçın tüläyäçäk
Soğud Ğaräbstanı häm Katar citkergänçä, Süriyäneñ 15 million dollar burıçının tülänüe ilneñ torğızıluın tizlätäçäk.
Soğud Ğaräbstanı häm Katar Süriyäneñ Dön’ya bankına bulğan 15 million dollar burıçın tüläyäçäk
International Monetary and Financial Committee (IMFC) Chair, Saudi Finance Minister Mohammed Al Jadaan speaks at an International Monetary and Financial Committee press briefing at the 2025 annual IMF/World Bank Spring Meetings in Washington, DC, US, April 25, 2025. / Reuters
28 Апрель 2025

Soğud Ğaräbstanı häm Katarnıñ Süriyäneñ Dönya bankına 15 million dollar külämendäge burıçın tüläyäçäkläre turında belderü yasadı.

Yakşämbe könne ike il urtaq belderü yasap, Süriyäneñ Dönya bankına burıçların qaytarunıñ ildäge torğızu prośessın tizlätäçägen äytte.

“Bu Süriyägä yaqın kiläçäktä möhim tarmaqlarnı üsterü öçen finans yärdäm alu mömkinlegen açıp biräçäk, şulay uq, institutlar torğızıluına, sälätlärne üsterügä, häm säyäsät formalaştıru, häm reformalar aşa üseşne alğa êtärügä texnik yärdäm kürsätäçäk,” diyelä belderüdä.

İke il xalıqara häm töbäk finans oyışmaların Süriyädä üseş êşlären tiz arada yañartırğa, kiñäytergä, häm tuğandaş süriyä xalqınıñ ömetle kiläçäk öçen teläklären tormışqa aşıruğa yärdäm itärgä çaqırdı.

Waqıtlıça idarä

Süriyäneñ Üzäk bankı citäkçese häm finans ministrı soñğı 20 yılda berençe tapqır Xalıqara valyuta fondı (IMF) häm Dönya bankınıñ yazğı cıyılışlarında qatnaştı.

Pänceşämbe könne Xalıqara valyuta fondı direktorı Kristalina Georgiyeva fondnıñ Süriyägä üz institutların torğızuda häm global iq’tisadqa yañadan quşıluında yärdäm itärgä niätlänep toruın belderde.

25 yıl buyı Süriyäne citäklägän Bäşär Äsad 2023 yıl dekabrendä Rusiyägä qaçtı, 1963 yıldan birle däwam itkän “Baas” firqäseneñ xakimiyätenä noqta quyıldı.

Ğıynvar axırında ildä konstituśiä, qorallı törkemnär, parlament häm “Baas” firqäsen tarqatqan waqıtlıça idarä tözelde.

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