Tramp Süriyäneñ yaña liderı äş-Şäraa belän oçraştıTramp Süriyäneñ yaña liderı äş-Şäraa belän oçraştı
AQŞ ilbaşı Tramp Süriyädäge “DEAŞ” mäxkümnäre totıluçı üzäklärneñ cawaplılığın, xäzerge waqıtta “PKK/YPG” terrorçı oyışması kontrole astında bulğan üzäklärne üz qulına alu öçen äş-Şäraağa möräcäğat’ itte.AQŞ ilbaşı Tramp Süriyädäge “DEAŞ” mäxkümnäre totıluçı üzäklärneñ cawaplılığın, xäzerge waqıtta “PKK/YPG” terrorçı oyışması kontrole astında bulğan üzäklärne üz qulına alu öçen äş-Şäraağa möräcäğat’ itte.
Süriyädä Trampnıñ sankśiyälärne beterü qararınnan soñ bäyräm ittelärSüriyädä Trampnıñ sankśiyälärne beterü qararınnan soñ bäyräm ittelär
Süriyä tışqı êşlär ministrı Äsäd Xäsän Şäybani ileneñ AQŞ belän “ber-bereñä xörmät, ışanıç häm urtaq mänfäğat’lärgä nigezlänüçe” mönäsäbätlär tözergä äzer buluın citkerde.Süriyä tışqı êşlär ministrı Äsäd Xäsän Şäybani ileneñ AQŞ belän “ber-bereñä xörmät, ışanıç häm urtaq mänfäğat’lärgä nigezlänüçe” mönäsäbätlär tözergä äzer buluın citkerde.
Süriyäle sıyınuçılarnıñ möräcäğat’läre Äsädneñ töşüennän soñ axırğı 10 yılnıñ iñ tübän däräcäsendäSüriyäle sıyınuçılarnıñ möräcäğat’läre Äsädneñ töşüennän soñ axırğı 10 yılnıñ iñ tübän däräcäsendä
BMO citkergänçä, qayçandır çit illärgä qaçqan yözlärçä meñ süriyäle xäzer illärenä kire qayttı.BMO citkergänçä, qayçandır çit illärgä qaçqan yözlärçä meñ süriyäle xäzer illärenä kire qayttı.
Fiker
İzrail oçqıçları Dimäşq’neñ Druz kileşüennän soñ Süriyä ilbaşı sarayı tiräsen bombaladı
Dimäşq’ bu höcümnärne kileşü tırışlıqların totqarlaw häm kontrol’ täêmin itü omtılışı dip bäyäliDimäşq’ bu höcümnärne kileşü tırışlıqların totqarlaw häm kontrol’ täêmin itü omtılışı dip bäyäli
İzrail oçqıçları Dimäşq’neñ Druz kileşüennän soñ Süriyä ilbaşı sarayı tiräsen bombaladıİzrail oçqıçları Dimäşq’neñ Druz kileşüennän soñ Süriyä ilbaşı sarayı tiräsen bombaladı
Dimäşq’ bu höcümnärne kileşü tırışlıqların totqarlaw häm kontrol’ täêmin itü omtılışı dip bäyäliDimäşq’ bu höcümnärne kileşü tırışlıqların totqarlaw häm kontrol’ täêmin itü omtılışı dip bäyäli
Süriyä däwlät başlığı berençe Awrupa säfären Franśiyägä yasıySüriyä däwlät başlığı berençe Awrupa säfären Franśiyägä yasıy
Franśiya ilbaşı idaräse Makronnıñ cämğıyät’neñ böten qatlamnarına xörmät kürsätüçe yaña, irekle, totrıqlı häm bäysez Süriyäne yaqlawın yañadan citkeräçägen belderäFranśiya ilbaşı idaräse Makronnıñ cämğıyät’neñ böten qatlamnarına xörmät kürsätüçe yaña, irekle, totrıqlı häm bäysez Süriyäne yaqlawın yañadan citkeräçägen belderä
Dimäşq’ta Äsäd rejimı belän bäyläneşle iñ zur kümäk qaberlek tabıldıDimäşq’ta Äsäd rejimı belän bäyläneşle iñ zur kümäk qaberlek tabıldı
Äsäd rejimı bärep töşerelgännän soñ il külämendä, bigräk tä başqala häm anıñ tiräsendä, bik küp kümäk qaberlek tabıldıÄsäd rejimı bärep töşerelgännän soñ il külämendä, bigräk tä başqala häm anıñ tiräsendä, bik küp kümäk qaberlek tabıldı