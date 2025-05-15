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YAÑA SÜRİYÄ
Tramp Süriyäneñ yaña liderı äş-Şäraa belän oçraştı
AQŞ ilbaşı Tramp Süriyädäge “DEAŞ” mäxkümnäre totıluçı üzäklärneñ cawaplılığın, xäzerge waqıtta “PKK/YPG” terrorçı oyışması kontrole astında bulğan üzäklärne üz qulına alu öçen äş-Şäraağa möräcäğat’ itte.
Tramp Süriyäneñ yaña liderı äş-Şäraa belän oçraştı
Süriyädä Trampnıñ sankśiyälärne beterü qararınnan soñ bäyräm ittelär
Süriyä tışqı êşlär ministrı Äsäd Xäsän Şäybani ileneñ AQŞ belän “ber-bereñä xörmät, ışanıç häm urtaq mänfäğat’lärgä nigezlänüçe” mönäsäbätlär tözergä äzer buluın citkerde.
Süriyädä Trampnıñ sankśiyälärne beterü qararınnan soñ bäyräm ittelär
Süriyäle sıyınuçılarnıñ möräcäğat’läre Äsädneñ töşüennän soñ axırğı 10 yılnıñ iñ tübän däräcäsendä
BMO citkergänçä, qayçandır çit illärgä qaçqan yözlärçä meñ süriyäle xäzer illärenä kire qayttı.
Süriyäle sıyınuçılarnıñ möräcäğat’läre Äsädneñ töşüennän soñ axırğı 10 yılnıñ iñ tübän däräcäsendä
Fiker
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İzrail oçqıçları Dimäşq’neñ Druz kileşüennän soñ Süriyä ilbaşı sarayı tiräsen bombaladı
Dimäşq’ bu höcümnärne kileşü tırışlıqların totqarlaw häm kontrol’ täêmin itü omtılışı dip bäyäli
Soğud Ğaräbstanı häm Katar Süriyäneñ Dön’ya bankına bulğan 15 million dollar burıçın tüläyäçäk
AQŞ Süriyädän yözlärçä ğaskäriyen çığara başladı
Süriyädä Äl-Şära yaña xökümätne iğ’lan itte
Germaniya Süriyädäge ilçelegen qabat açtı
Süriyä däwlät başlığı berençe Awrupa säfären Franśiyägä yasıy
Franśiya ilbaşı idaräse Makronnıñ cämğıyät’neñ böten qatlamnarına xörmät kürsätüçe yaña, irekle, totrıqlı häm bäysez Süriyäne yaqlawın yañadan citkeräçägen belderä
Süriyä däwlät başlığı berençe Awrupa säfären Franśiyägä yasıy
Dimäşq’ta Äsäd rejimı belän bäyläneşle iñ zur kümäk qaberlek tabıldı
Äsäd rejimı bärep töşerelgännän soñ il külämendä, bigräk tä başqala häm anıñ tiräsendä, bik küp kümäk qaberlek tabıldı
Dimäşq’ta Äsäd rejimı belän bäyläneşle iñ zur kümäk qaberlek tabıldı
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