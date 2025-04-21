DÖNYA
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Papa Franśisk ülde
Latin Amerikasınnan çıqqan täwge papa bulğan Franśisk reforma tırışlıqları häm sälamätlek problemaları belän ütkärgän 12 yıllıq liderlığınnan soñ 88 yäşendä küzlären mäñgelekkä yomdı
Papa Franśisk ülde
The Vatican announces the death of Pope Francis, concluding a pivotal era in the Catholic Church. / Reuters
21 Апрель 2025

Papa Franśisk, Rim Katolik Çirkäweneñ berençe Latın Amerikalı citäkçese, wafat buldı, dip xäbär itte Vatikan düşämbe könne. Bu yuğaltu, papanıñ çirkäwne qabat strukturlaştırırğa tırışuı arqasında bülenü häm kiyerenkelek belän tulı, yış qına şaw-şular quptarğan çorğa noqta quydı.

“Bügen irtänge 7:35 tä Rim yepiskobı Franśisk Ata yortına qayttı. Anıñ böten ğomere Xodayğa häm Çirkäw xezmätenä bağışlanğan ide,” dip belderde Vatikan kamerlenkası Kardinal Kevin Ferrell.

Ul 88 yäşendä ide häm 12 yıl papa wazıyfasın başqarğanda törle awırular kiçerde.

Bu xäbär yañartılaçaq häm tulıraq mäğlümat bireläçäk...

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