21 Апрель 2025
Papa Franśisk, Rim Katolik Çirkäweneñ berençe Latın Amerikalı citäkçese, wafat buldı, dip xäbär itte Vatikan düşämbe könne. Bu yuğaltu, papanıñ çirkäwne qabat strukturlaştırırğa tırışuı arqasında bülenü häm kiyerenkelek belän tulı, yış qına şaw-şular quptarğan çorğa noqta quydı.
“Bügen irtänge 7:35 tä Rim yepiskobı Franśisk Ata yortına qayttı. Anıñ böten ğomere Xodayğa häm Çirkäw xezmätenä bağışlanğan ide,” dip belderde Vatikan kamerlenkası Kardinal Kevin Ferrell.
Ul 88 yäşendä ide häm 12 yıl papa wazıyfasın başqarğanda törle awırular kiçerde.
Bu xäbär yañartılaçaq häm tulıraq mäğlümat bireläçäk...