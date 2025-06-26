Törkiyä “F-35” oçqıçları programmasına yañadan quşılu öçen tırışlıq kürsätä, dip belderde Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan pänceşämbe könne. Anıñ süzlärençä, Änkara bu proyektqa yözlärçä million dollar kertkän bulsa da, "ğadelsez räweştä" çitläşterelgän.
“Bez “F-35”lärdän baş tartmadıq,” – dide Ärdoğan NATO sammitınnan qaytışlıy oçqıçta jurnalistlarğa. “Bez proyektqa yañadan quşılu niyätebezne partnerlar belän söyläşäbez. Törkiyä bu programmadan ğadelsez räweştä çığarıldı.”
Törkiyä “F-35” oçqıçların êşläp çığaru proyektında qatnaşqan sigez il arasında ide. “F-35” programması texnik proyekt qına tügel, ul säyäsi protsess ta,” – dip östäde Ärdoğan. “Bez bu (Törkiyäneñ çitläşterelüe) qararnı härwaqıt berlektäşlek ruxına turı kilmi dip tänqıytlädek.
“Bu mäsäläne bez Tramp belän oçraşular waqıtında kütärdek, häm texnik däräcädä söyläşülär başlandı. Allah boyırsa, bez alğa taba barırbız.”
Törkiyä Rusiyädän “S-400” hawa saqlanu sistemasın satıp alğannan soñ programmadan çitläşterelde. Läkin Ärdoğan Rusiyä sistemasınıñ ähämiyäten kimetep, “S-400” mäsäläse Tramp belän söyläşülärdä kütärelmäde dip belderde. “Bu (S-400) yabılğan tema,” – dide ul.
“Hawa saqlanu sistemasın “S-400” belän genä çikläp bulmıy. Bez üzebezneñ ‘Timer Qalqan’ (Iron Dome) sistemabıznı êşlibez,” – dip östäde ul.
Ärdoğan süzlärençä, Änkara “SİPER”, “HİSAR”, “SUNGUR” kebek milli raketa saqlanu proyektların häm milli suğış oçqıçı “KAAN” kebek sistemalar buldırıp, “sistemalar sistemasın” tözi.
NATO sammitı näticäläre
Ärdoğan NATOnıñ kiläse unyıllıqta saqlanu çığımnarın GDPnıñ 5 protsentına citkerü maqsatın bilgeläwen asısıqladı, häm Törkiyäneñ bu maqsatqa iñ yaqın illär arasında buluın äytte.
Ul, bigräk tä, saqlanu industriyäse ölkäsendä, berlektäşlär arasında çikläwlärne beterüneñ ähämiyäten bilgeläp ütte.
Ärdoğan, şulay uq, Törkiyäneñ 2026 yılda NATO citäkçeläre sammitın qabul itäçägen rasladı.
Ukraina–Rusiyä tınıçlıq söyläşüläre
Ärdoğan Törkiyäneñ Ukraina–Rusiyä konfliktında aradaşçı bularaq role turında nıq toruın belderde, häm İstanbul protsessın yañadan başlaw niyäten qabatladı, öçençe tınıçlıq söyläşülären qabul itärgä täqdim yasadı.
“Başqalar tınıçlıqtan baş tartsa da, bez tartmayaçaqbız,” – dide ul, Kiev häm Mäskäwneñ Törkiyäneñ aradaşçılığına ışanıç belderüen açıqlap.
Ärdoğan, şulay uq, sammit waqıtında Tramp belän ütkärgän ikeyaqlı oçraşu waqıtında, Trampnıñ mondıy sammitnı yaqlawın belderüen citkerde.
Tramp Ärdoğanğa: “Ägär Putin, mäsäläne xäl itü öçen, İstanbulğa yäisä Änkarağa kilsä, min dä kilermen,” – dip äytkän.