İzrail gazetı “Yedioth Ahronoth” xäbärenä kürä İzrail qurqınıçsızlıq kabinetı yaw astındağı Yordannıñ könbatış üzänlegendä Fälästin cirlärendä yaña 22 qanunsız bistä tözeleşen yäşeren räweştä rasladı.
Xäbärdä kabinetnıñ 2 atna êlek Yordannıñ könbatış üzänlegendä bistälärneñ qorıluın raslawı belderelde.
Älege qarar İzrailneñ qamaw astındağı Ğazzädän ber yaqlı çigenü planı qısalarında 2005 yılda beterelgän Xomeş häm Sa-Nur qanunsız iminlek bülekçäläreneñ qabat qorıluı plannarın üz êçenä ala.
Täqdimne Saqlanu ministrı İsrael Kaś häm Finans ministrı Beśalel’ Smotriç urtaq räweştä yasadı.
Fälästin ilbaşı idaräse isä bu adımnı ğayepläp, töbäkne tağın da kübräk qırıslıq häm totrıqsızlıqqa êtärüçe qurqınıç barış dip atadı.
Fälästin ilbaşı idaräse süzçese Nabil Äbu Rudeyneh: “İzrail xökümäteneñ Yordannıñ könbatış üzänlegendä Könçığış Yerusalimnı da kertep 22 yaña bistäneñ qanunsız räweştä tözeleşen yäşeren räweştä raslawı citdi barış häm xalıqara xoquqnı yuq dip sanaw,” – dide.
İzrail Yordannıñ könbatış üzänlege häm Ğazzäne 1967 yılda yawlıy. Annarı 1994tä Fälästin Azatlıq oyışması belän imzalanğan Oslo kileşüläre qısalarında Ğazzädän çigenä häm 2005 yılda biredäge bistälärne beterä.
12 mayda kabinet Yordannıñ könbatış üzänlegeneñ yaqınça 61%ın üz êçenä aluçı häm tulısınça İzrail kontrolendäge C töbägendä cirne terkäw êşläreneñ qabat başlatıluın da rasladı.
Xalıqara mäxkämä isä 2024 yılnıñ 19 iyul’ könne İzrailneñ yaw astındağı Fälästin cirlärendä toruın xoquqqa qarşı buluın häm yaw astındağı cirlärdä qorılğan barlıq İzrail bistäläreneñ êvakuaśiyalänüe zarurlığı turında xökem çığardı.
Mäxkämä Fälästin xalqınıñ üz yazmışın bilgeläw xaqın da rasladı.