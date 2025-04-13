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Azärbaycan häm Ärmänstan tışqı êşlär ministrları Antaliya Diplomatiya forumında oçraştı
İke yaqlı söyläşü yıllar buyı däwam itkän qarşılıqlardan soñ mönäsäbätlärne cayğa salu yünäleşendä möhim adım bularaq bäyälänä
Azärbaycan häm Ärmänstan tışqı êşlär ministrları Antaliya Diplomatiya forumında oçraştı
Speaking at a panel, Bayramov told attendees that the historical normalisation process between Azerbaijan and Armenia began after the fall 2020 Karabakh War. / AA
13 Апрель 2025

Azärbaycan tışqı êşlär ministrı Cäyhun Bäyrämov belän Ärmänstan tışqı êşlär ministrı Ararat Mirzoyan Törkiyä räislegendä ütkärelgän Antaliya Diplomatiya forumı qısalarında oçraştı.

Azärbaycan tışqı êşlär ministrlığı şimbä könne yasagan belderüendä bolay dide: “Yaqlar Azärbaycan belän Ärmänstan arasında Tınıçlıq häm däwlätlär arasında mönäsäbätlär urnaştıruğa qağılışlı kileşü tekstı tämamlanğannan soñ cayğa salu prośessınıñ xäzerge torışın tikşerde”.

Şulay uq belderüdä ministrlarnıñ diyalognı däwam itterüdä qatğıylıqları da assızıqlandı.

Antaliya Diplomatiya forumında çığış yasağan Bäyrämov  Azärbaycan belän Ärmänstan arasında tarixi cayğa salu barışınıñ 2020nçe yılda bulğan Qarabax suğışınnan soñ başlanuın iskä töşerde.

Uzğan ayda ike il solıx kileşüeneñ tekstı turında kileşügä ireşte.

“Kiläse êtapta bu kileşü ğamäldä bulaçaq. Ul imzalanğaç, prośess tämamlanğan bulaçaq. Êşlämägän barışnı êşlärlek xälgä kiterdek. Ärmänstan Töp Qanunına kiräkle üzgäreşlär kerteläçäk. Şulay itep, cirgä qağılışlı däğ’walar tärtipkä salınaçaq”, – dip belderde Bäyrämov häm Törkiyäneñ töbäktäge rolen maqtadı, transport yulların qabat torğızunıñ berençe maqsat buluına basım yasadı.

Bäyrämovnıñ süzlären xuplağan Mirzoyan da bu tınıçlıq kileşüeneñ töbäkkä iminlek, xozur kiteräçägen äytep, xäzerge kirtälärne beterügä wäğ’dä birde.

Tınıçlıq häm cayğa salu barışı

Antaliya Diplomatiya forumın ütkärgän Törkiyä Azärbaycannıñ Ärmänstan belän mönäsäbätlärne cayğa salu omtılışların küptän yaqlıy.

İke êlekke Sovetlar Berlege cömhüriyäte arasındağı mönäsäbätlär 1991nçe yılda Ärmänstannıñ xalıqara cämäğat’çelek tarafınnan Azärbaycan cirläre dip qabul itelgän Qarabax häm tirä-yaqtagı cide töbäkne basıp aluı belän kiyerenke xälgä kilde.

Bu cirlärneñ zur öleşe 2020nçe yılnıñ közendä 44 kön däwam itkän suğış näticäsendä Azärbaycan tarafınnan kire qaytarıldı. Suğış Rusiyä aradaşçılığında imzalanğan utnı tuqtatu kileşüe belän tämamlandı häm cayğa salu belän çik bilgeläw söyläşüläreneñ yulı açıldı.

2023nçe yılnıñ sentyabrendä Azärbaycan Qarabaxtağı separatist köçlärneñ birelüennän soñ töbäktä tulı suverenlıq urnaştırdı.

 13 nçe mart könne Baqı belän Yerevan tınıçlıq kileşüeneñ 17 maddäseneñ barısında da kileşügä ireşülären iğ’lan ittelär.

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