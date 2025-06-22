Törkiyä tışqı êşlär ministrlığı AQŞnıñ İran atom-töş qorılmalarına höcüm yasawına tirän borçılu belderde, bu xälneñ töbäk nizağın global krizisqa äyländerü qurqınıçı tudıra aluı turında kisätte.
“22 iyün könne AQŞnıñ İran İslam respublikasınıñ atom-töş qorılmalarına höcüme bez daimi räweştä assızıqlağan qurqınıçnı – nizaqnıñ kiskenläşüe häm iminlek moxiteneñ totrıqsızlanuın iñ yuğarı däräcägä citkerde ,” dip belderde ministrlıq yäkşämbe könne yasağan belderüendä.
Änkara İrannıñ atom-töş qorılmalarına yünältelgän operaśiyäneñ mömkin näticäläre turında “tirän borçılu” belderde.
“Bu waqıyğalar töbäk nizağın global däräcägä kütärergä mömkin. Bez mondıy facıyğäle scenariynıñ tormışqa aşuın telämibez,” diyelä belderüdä.
Törkiyä barlıq qatnaşuçılarnı cawaplı räweştä xäräkät itärgä häm “üzara höcümnärne şunda uq tuqtatırğa” çaqırdı, bu – qorbannar sanın häm cimerelülärne arttırmas öçen zarur.
“İrannıñ atom-töş programması tiräsendäge nizağnı çişüneñ berdänber yulı – söyläşülär aşa,” dip assızıqladı ministrlıq, xalıqara cämäğätçelekne tınıç çişeleş tabu öçen diplomatik tırışlıqlarnı yaqlawğa çaqırıp.
“Törkiyä üz cawaplılıqların ütärgä häm konstruktiv öleş kertergä äzer,” dip tämamlana belderü.
BMO İminlek Şurası AQŞ höcümen ğayepläde
Änkaranıñ belderüe AQŞnıñ İrannıñ atom-töş qorılmalarına, şul isäptän Fordo obyektına, bunkernı tişüçe bombalar häm qanatlı raketalar qullanıp höcüm yasawınnan berniçä säğät uzğaç çıqtı.
AQŞ ilbaşı Donald Tramp yäkşämbe köne Amerika köçläreneñ İrannıñ atom-töş qorılmalarına “bik uñışlı” hawa höcümnäre başqaruın citkerde. Bu xäl regionda kiñräk bäreleş çığu qurqınıçın arttırdı.
AQŞ höcümnärennän soñ, İran BMO İminlek şurasın AQŞ höcümen ğayepläw häm xalıqara qanunnı bozuçılarnı cawapqa tartu öçen aşığıç utırış ütkärergä çaqırdı.
13 iyün könne İzrail İrannıñ berniçä urınına, şul isäptän xärbi häm atom-töş qorılmalarına, hawa höcümnäre başlap, Tährannıñ cawap höcümnärenä säbäpçe buldı.
İzrail xakimiyätläre belderüençä, şul waqıttan birle İrannıñ raketa höcümnäre näticäsendä, kim digändä, 25 keşe häläk bulğan, yözlärçä keşe yaralanğan.
Şul uq waqıtta, İrannıñ Sälämätlek saqlaw ministrlığı mäğlümatlarına qarağanda, İzrail höcümnäre näticäsendä 430 keşe häläk bulğan, 3,500dän artıq keşe yaralanğan.