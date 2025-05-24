Rusiyä häm Ukraina suğış başlanğannan bügengä qadär iñ zur äsir almaşuı kileşüe qısalarında yözlärçä ğaskäri häm grajdanlı belän almaşa başladı.
Ukraina ilbaşı Volodimir Zelenskiy comğa könne belderü yasap, 390 Ukraina watandaşınıñ öylärenä qaytuın döres dip citkerde häm atna azağında kübräk äsir belän almaşunıñ kötelüen açıqladı.
Rusiyä saqlanu ministrlığı isä Ukrainadan ber ük sanda keşeneñ qabul itep alınuın belderde.
“Härkemne öyenä alıp qaytu bik möhim,” – digän Zelenskit “Telegram”da bu barışqa öleş kertüçelärgä räxmät belderde häm kübräk äsir almaşuı öçen diplomatik tırışlıqlarnıñ däwam itäçägenä süz birde.
Bu äsir almaşuı Kiyev häm Mäskäw citäkçelekläre arasında 2022 yılnıñ başınnan bügengä qadär İstanbulda başqarılğan berençe turıdan söyläşülärdän soñ çınğa aştı.
Taraflar meñ keşelek almaşu östendä kileşte.
“Ätiyem bälki kire qaytır”
İrekkä cibärelgän ukrainalılar Çernigov töbägendäge ber mediśina üzägenä kilep citte, biredä alarnı ğailä äğzaläre qarşı aldı. Qayber ir-atlar küz yäş’lären tota almadı, qayberläre aptıraşta ide. Ukraina bayraqların kütärgä kileş ğailälären qoçaqladılar.
Äsir almaşuı Belarus’ çigendä çınğa aştı häm irekkä cibärelgän Rusiyä watandaşları däwalanu öçen Belaruska cibärelde.
Läkin bu möhim waqıyğa bäreleşlärneñ tuqtawın añlatmıy.
Meñ çaqrımlıq frontta bäreleşlär däwam itä.