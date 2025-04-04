İtaliyäneñ oppoziśiyädäge “5 yoldız xäräkäte”neñ liderı Cuzeppe Konte atna kiçen yasağan belderüendä Ğazzägä höcümnäre arqasında İzrailgä qarşı kiñqırlı qoral êmbargosın kertergä çaqırdı.
“Barı tik ber täwlektä genä 100dän kübräk keşe ülgän. İke atna êçendä üterelgän 300dän artıq bala”, - dip äytüçe Konte “X" (êlekke iseme belän “Twitter”) platformasında urtaqlaşqan yazmasında İzrailneñ sälamätlek saqlaw qorılmaların häm toraq yortlarnı nişan itep alırğa däwam itüen xäterlätte.
İtaliyä belän Awrupanıñ İzrail Baş ministrı Binyamin Netanyahu xökümäte başqarğan växşilek aldında tawışsız qaluın äytüçe Konte, Awrupa parlamentınıñ totışın da tänqitläp, barı tik “borçılu” belderüeneñ “mäğnäsez” buluın iskärtep uzdı.
“İzrailgä qarşı tulısınça qoral êmbargosı kertelergä häm xökümät räsmiläre belän yaqlawçılarına qarata awır iqtisadi häm diplomatik çikläwlär ğämälgä kerergä tiyeş”, - dip äytüçe 60 yäşendäge säyäsätçe 2018nçe belän 2021nçe yıllar aralığında baş ministr wazıyfasın başqarğan ide.
İtaliyäneñ tönyağındağı Milano şähärendä isä yözlägän keşe Ğazzädä fälästin jurnalistlarınıñ üterelüenä rizasızlıq belderü öçen uram cıyının oyıştırdı.
İzrailneñ 2023nçe yılnıñ üktäbr ayınnan birle Ğazzädä yasağan höcümnärendä kübese xatın-qız häm balalar belän bergä 50 meñ 500dän kübräk fälästinleneñ ğomere özelgän.
Xalıqara cinayät mäxkämäse uzğan noyabr ayında İzrail Baş ministrı Netanyahu häm êlekke saqlanu ministrı Yoav Gallant xaqında Ğazzädä yasalğan suğış cinayätläre häm keşelekkä qarşı cinayätlär säbäbe belän qulğa alu qararın qabul itkän ide.
İzrailneñ monnan tış Ğazzädäge suğışı arqasında BMO Xalıqara mäxkämäsendä genośid gäyebe belän xökem itelüe däwam itelä.