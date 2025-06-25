Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan Niderland patşası Villem-Aleksander häm anıñ xatını oyıştırğan NATO däwlät häm xökümät başlıqları sammitında qatnaşuçı citäkçelär häm alarnıñ xäläl cefetläre öçen birelgän kiçke aş waqıtında AQŞ liderı Donald Tramp belän oçraştı.
“Anadolu Agentlığı” xäbär itkänçä, Ärdoğan häm Tramp, NATO sammitı qısalarında uzğan oçraşuda, regional, global mäs’älälär häm ikeyaqlı mönäsäbätlär turında söyläşä.
Törkiyä ilbaşı AQŞ däwlät başlığı Tramp tırışlığı belän ireşelgän İzrail-İran utnı tuqtatu kileşüen xupladı, Ğazzä genotsidına noqta quyu, Rusiyä belän Ukraina arasında dialog häm daimi tınıçlıq urnaştıru kiräklegen äytte.
“Ärdoğan AQŞ belän ênergetika, investitsiya häm saqlanu ölkälärendä xezmättäşlek mömkinleklärenä basım yasadı, mönäsäbätlärne üsterüneñ 100 milliard dollarlıq säwdä maqsatına ireşügä yärdäm itä aluın äytte,” dip citkerä “Anadolu Agentlığı”.
İke lider, alyansnıñ töp berektäşläre bularaq, NATO’nıñ deterrentlıq köçen nığıtu möhimlegen assızıqladı.
“TRT World” xäbärçese Xasan Abdullah xäbär itkänçä, ilbaşı Ärdoğan Trampqa İran-İzrail kileşüen täêmin itüe öçen räxmät belderde, şul uq waqıtta, Ğazzädä däwam itüçe krizis turında borçıluın citkerde.
Ärdogan belän kemnär kilde?
Sişämbe könne, Ärdoğan NATOnıñ ike könlek sammitında qatnaşu öçen Niderlandqa kilde. Törkiyä ilbaşı Amsterdamdağı Şiphol aêroportına töşte, anda anı Niderland räsmiläre, NATOdagı Törkiyä İlçese Basat Öztürk häm Gaagadağı Törkiyä İlçese Sälçuk Unal qarşı aldı.
Ärdoğan soñınnan sammit uza torğan Gaaga şähärenä yul tottı.
İlbaşı belän bergä xäläl cefete Ämine Erdogan, tışqı êşlär ministrı Xakan Fidan, milli saqlanu ministrı Yaşar Gülär, milli küzläw oyışması (MIT) citäkçese İbrahim Kalın, ilbaşınıñ kommunikatsiyalar idaräse citäkçese Faxrettin Altun häm tışqı säyäsät häm iminlek kiñäşçese Akif Çağatay Kılıç kilde.
Ämine Ärdoğan Patşa sarayında uzğan kiçke aş waqıtında Törkiyä liderı belän bergä buldı.
Törkiyä ilbaşı sammit waqıtında berniçä dönya liderı belän ikeyaqlı oçraşular ütkärä. Çara Yevro-Atlantik regionına yanawçı strategik qurqınıçlar häm risklarğa bağışlana.
İke könlek NATO sammitı çärşämbe könne tämamlanaçaq.