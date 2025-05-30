İQTİSAD/ИКЪТИСАД
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BMOnıñ byudjetın 20% kimetüe 7 meñ keşene êşsez qaldırırğa mömkin
Xezmätkärlärdän qısqartu planın 13nçe iyün’gä qadär täq’dim itüne sorawçı direktiva öleşçä BMOnıñ 4tän ber öleşen finanslawçı AQŞ tarafınnan proyektlanğan finans krizis näticäsendä çıqtı.
BMOnıñ byudjetın 20% kimetüe 7 meñ keşene êşsez qaldırırğa mömkin
UN staff demonstrate about firing employees, outside the European headquarters, in Geneva [File] / Reuters
8 сәгать элек

Berläşkän Millätlär Oyışması särqatiplege üzeneñ 3,7 milliard dollar külämendäge byudjetın 20 protsentka kimetergä häm yaqınça 6900 êş urının qısqartırğa äzerlänä, dip xäbär itä “Reuters” agentlığı.

Xezmätkärlärgä 13 iyüngä qädär qısqartular planın täqdim itärgä quşuçı bu kürsätmä finans krizis arqasında barlıqqa kilde. Moña finanslarnıñ yaqınça dürttän ber öleşen täêmin itüçe AQŞnıñ fondnı çikläwe säbäpçe.

İlbaşı Donald Tramp çorında çitkä yärdämnärneñ kisken kimetelüe BMOnıñ gumanitar agentlıqlarına zur täêsir yasadı. Şulay uq, AQŞ yaqınça 1,5 milliard dollar külämendäge burıçların häm bıyılğı öleşen tülämäde.

'Qıyın waqıtlar'

BMO ğomum särqatibe Antonio Guterreş soñğı brifinglarda diplomatlarğa zur üzgäreşlär kertü mömkinlege turında belderde. Bu üzgäreşlär zur büleklärne berläşterüne, resurslarnı global' räweştä küçerüne häm bürokratiyäne kimetüne üz êçenä alaçaq.

"Bu qıyın waqıtlar, läkin şulay uq, tirän mömkinleklär häm burıçlar waqıtı da," dip äytte Guterreş bu ay başında. "Adımnar yasawdan qaçıp, alarnı kiçekterü ciñelräk bulır ide. Läkin bu yul tupikqa alıp bara."

Aprel' ayında BMO'nıñ Gumanitar êşlär koordinaśiyäse idaräse başlığı Tom Fletçer AQŞ byudjet qısqartuları säbäple agentlıqnıñ 20 protsent xezmätkären qısqartırğa mäcbür bulaçağın belderde. Bu 58 million dollar külämendäge aqça citeşmäwen ciñeläytergä yärdäm itärgä tieş.

AQŞnıñ üz öleşlären tülämäwe BMO öçen aqça citmäw krizisın tudırdı, bu xäl Qıtaynıñ da aqçaların waqıtında tülämäwe belän tağın da naçarlandı. İke il bergä BMO'nıñ töp finanslawınıñ 40 protsenttan artığın täşkil itä.

Tramp administratsiäse, şulay uq, yözlärçä million dollar külämendäge ixtiyari aqçalar belän täêmin itüne tuqtattı, bu isä küp sanda gumanitar programmalarnı tuqtatuga kiterde. BMO räsmiläre bu qısqartular keşelärneñ ğömerenä täêsir itäçäk dip kisätä.

AQŞnıñ kiläse yılğa täqdim itelgän byudjetı, Kongress tarafınnan raslansa, BMO'nıñ tınıçlıq saqlaw kebek berniçä operatsiäsen finanslawın beterä yäki kisken kimetä.

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