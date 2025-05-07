ĞAZZÄ SUĞIŞI
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Papanıñ büläge Ğazzägä yul totaçaq
Papa Franśisknıñ wasıyäte belän üzeneke bulğan “Popemobil” çarası Ğazzä sızığında balalarnıñ awırularına diagnoz quya alaçaq häm aşığıç räweştä mediśina yärdämen kürsätä alaçaq mobil’ sälamätlek saqlaw klinikasına äyländerelä.
Papanıñ büläge Ğazzägä yul totaçaq
Producer: Hatice Cagla Gunaydin, Graphic Artist: Enes Danis / TRT World
7 Май 2025

Papanıñ wasıyäte tormışqa aşırıla.

Bu xaqta Vatikannıñ räsmi media organı belderde.

“Popemobil” Ğazzä sızığında balalarğa mediśina yärdämen kürsätäçäk.

2014 yılda Papa İzge tufraqlarğa säfäre waqıtında qullanğan älege mobil’ transport çarası klinikağa äyländerelä.

İzrailneñ höcümnäre arqasında sälamätlek saqlaw sisteması yuqqa çıqqan töbäktä älege çara yärdämendä balalar mediśina xezmäten kürä alaçaq.

Uzğan aynı yaqtı dön’yadan kitkän Papa bu proyektnı ülemennän alda Katolik yärdäm oyışması bulğan “Caritas Jerusalem”ğa amänät itte.

Mobil’ sälamätlek saqlaw çarasında tiz yasaluçı infekśiya analizları, vakśinalar, diagnoz quyu cihazları h.b. bulaçaq. Wazıyfadağı personal belän bergä ixtıyac toyılğan töbäklärgä cibäreläçäk.

Ğazzägä gumanitar yärdäm ireşterü mömkin bulğaç “Caritas” älege klinikanı sälamätlek saqlaw xezmäten kürä almawçı cämğıyät’lärgä ireşterüne planlaştıra.

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