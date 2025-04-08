Berläşkän Millätlär Oyışmasınıñ altı agentlığı citäkçeläre Ğazzädäge blokada häm höcümnärneñ faciğale näticäläre turında kisätte, häm dön’yanıñ "keşe ğomerenä tulısınça bitaraf bulğan suğış ğamällären" küzätüen äytte.
Berläşkän Millätlär Oyışmasınıñ Gumanitar mäs’älälär koordinaśiyäse bürosı (OCHA), Balalarğa yärdäm fondı (UNICEF), Proyekt xezmätläre bürosı (UNOPS), Yaqın Könçığıştağı Fälästin qaçaqlarına yärdäm häm mäşğul’lek agentlığı (UNRWA), Azıq-tölek programması (WFP) häm Sälämätlek saklaw oyışması (WHO) citäkçeläre imzalağan urtaq belderüdä “Ber aydan artıq Ğazzägä tovar da, gumanitar yärdäm dä kertelmi”,-diyelä.
“2,1 millionnan artıq keşe qabat bombalana, açlıq kiçerä häm qamaw astında totıla. Şul uq waqıtta çik buyında azıq-tölek, darular, yağulıq häm sıyınu öçen kiräkle äyberlär öyelä bara, tik kertelmi” diyelä belderüdä.
Agentlıqlar belderüençä, ber atna êçendä genä 1 meñnän artıq bala üterelgän yäki yaralanğan — bu Ğazzädä ber yıl êçendäge balalar arasında iñ yuğarı atnalıq ülem kürsätkeçe.
Belderüdä gumanitar yärdäm tırışlıqlarınıñ tuqtaw noqtasına kilüe turında da äytelä: “Berniçä kön êlek kenä Azıq-tölek programması yärdäm itkän 25 ikmäk peşerü noqtası, on häm gaz citmäw säbäple, yabılırğa mäcbür buldı.”
Berläşkän Millätlär Oyışması wäkilläre, gumanitar xälne moñarçı kürelmägän däräcädä dip basım yasadı: “Bez Ğazzädä keşe ğomerenä tulısınça bitaraf bulğan suğış ğamällären küzätäbez”,-di alar.
“İzrailneñ yaña küçerü boyırıqları yöz meñnärçä fälästinlelärne qabat qaçıp kitärgä mäcbür itte, ämma alar öçen imin urın yuq,” diyelä urtaq belderüdä.
Şulay uq, BMO wäkilläre Ğazzägä citärlek yärdäm kerä digän däğ’walarğa qarşı çıqtı: “Ğazzädäge barlıq fälästinlelärne aşatu öçen citärlek azıq-tölek bar digän belderülär çınbarlıqtan yıraq.”
2023 yılnıñ oktäberennän birle, kim digändä, 408 gumanitar xezmätkär, şul isäptän 280nän artıq UNRWA xezmätkäre, üterelgän.
Berläşkän Millätlär Oyışması citäkçeläre dön’yaküläm xökümätlärne “gumanitar xoquqnı nığıtırğa, tiz häm qatı çaralar kürergä” çaqırıp: “Tınıç xalıqnı yaqlağız. Yärdämneñ ireşüen täêmin itegez. Totqınnarnı azat itegez. Tınıçlıq kileşüen yañartığız” dide.