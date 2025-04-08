ĞAZZÄ SUĞIŞI
2 min uqıu
BMOnıñ 6 agentlığı İzrailneñ Ğazzädäge ğamälläreneñ keşe tormışın tulısınça sanğa suqmawın äytä
BMOnıñ 6 agentlığı berdäm belderü yasap, İzrailneñ axırğı höcümnäre häm blokadasınıñ Ğazzädäge gumanitar krizisnı tiränäytüen häm keşe tormışına qarata açıq bitaraflıq kürsätüen assızıqladı.
BMOnıñ 6 agentlığı İzrailneñ Ğazzädäge ğamälläreneñ keşe tormışın tulısınça sanğa suqmawın äytä
Demonstratrors protest ongoing Israeli attacks on Palestinians, in Ramallah, West Bank on April 7, 2025. / AA
8 Апрель 2025

Berläşkän Millätlär Oyışmasınıñ altı agentlığı citäkçeläre Ğazzädäge blokada häm höcümnärneñ faciğale näticäläre turında kisätte, häm dön’yanıñ "keşe ğomerenä tulısınça bitaraf bulğan suğış ğamällären" küzätüen äytte.

Berläşkän Millätlär Oyışmasınıñ Gumanitar mäs’älälär koordinaśiyäse bürosı (OCHA), Balalarğa yärdäm fondı (UNICEF), Proyekt xezmätläre bürosı (UNOPS), Yaqın Könçığıştağı Fälästin qaçaqlarına yärdäm häm mäşğul’lek agentlığı (UNRWA), Azıq-tölek programması (WFP) häm Sälämätlek saklaw oyışması (WHO) citäkçeläre imzalağan urtaq belderüdä “Ber aydan artıq Ğazzägä tovar da, gumanitar yärdäm dä kertelmi”,-diyelä.

“2,1 millionnan artıq keşe qabat bombalana, açlıq kiçerä häm qamaw astında totıla. Şul uq waqıtta çik buyında azıq-tölek, darular, yağulıq häm sıyınu öçen kiräkle äyberlär öyelä bara, tik kertelmi” diyelä belderüdä.

Agentlıqlar belderüençä, ber atna êçendä genä 1 meñnän artıq bala üterelgän yäki yaralanğan — bu Ğazzädä ber yıl êçendäge balalar arasında iñ yuğarı atnalıq ülem kürsätkeçe.

Belderüdä gumanitar yärdäm tırışlıqlarınıñ tuqtaw noqtasına kilüe turında da äytelä: “Berniçä kön êlek kenä Azıq-tölek programması yärdäm itkän 25 ikmäk peşerü noqtası, on häm gaz citmäw säbäple, yabılırğa mäcbür buldı.”

Berläşkän Millätlär Oyışması wäkilläre, gumanitar xälne moñarçı kürelmägän däräcädä dip basım yasadı: “Bez Ğazzädä keşe ğomerenä tulısınça bitaraf bulğan suğış ğamällären küzätäbez”,-di alar.

“İzrailneñ yaña küçerü boyırıqları yöz meñnärçä fälästinlelärne qabat qaçıp kitärgä mäcbür itte, ämma alar öçen imin urın yuq,” diyelä urtaq belderüdä.

Şulay uq, BMO wäkilläre Ğazzägä citärlek yärdäm kerä digän däğ’walarğa qarşı çıqtı: “Ğazzädäge barlıq fälästinlelärne aşatu öçen citärlek azıq-tölek bar digän belderülär çınbarlıqtan yıraq.”

2023 yılnıñ oktäberennän birle, kim digändä, 408 gumanitar xezmätkär, şul isäptän 280nän artıq UNRWA xezmätkäre, üterelgän.

Berläşkän Millätlär Oyışması citäkçeläre dön’yaküläm xökümätlärne “gumanitar xoquqnı nığıtırğa, tiz häm qatı çaralar kürergä” çaqırıp: “Tınıç xalıqnı yaqlağız. Yärdämneñ ireşüen täêmin itegez. Totqınnarnı azat itegez. Tınıçlıq kileşüen yañartığız” dide.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us