AQŞ liderı Donal’d Tramp häm İzrailneñ AQŞtağı ilçese Vaşington DCdağı Başqala yähüd muzeyı yanında uzğan tönne barlıqqa kilgän häm ike İzrail ilçelege xezmätkäre yaqtı dön’yadan kitkän qorallı höcümne ğayepläp, waqıyğanı yähüdlärgä qarşı qırıslıq dip atadı.
Tramp “Truth Social” platformasında bolay dip yazdı: “Yähüdlärgä qarşı qurqınıç cinayät’lär tuqtarğa tiyeş. AQŞta näfrät häm radikalizmğa urın yuq.”
İlbaşı qorbannarnıñ ğailäläreneñ qayğısı belän urtaqlaştı.
Höcümnän soñ oyıştırılğan matbuğat oçraşuında İzrailneñ AQŞtağı ilçese höcümdä ülüçelärneñ yäräşergä äzerlänüçe yäş’ par buluın äytte.
İlçe Trampnıñ Ğadellek ministrı aradaşçılığı belän üzenä şaltıratuın häm citäkçelekneñ antisemitizmğa qarşı köräş öçen qulınnan kilgänne başqaraçağına süz birüen belderde.
İlçe İzrail häm AQŞ arasındağı berdämlekkä basım yasap: “Berdäm bulıp, qurıqmayaçaqbız,” – dide.
AQŞ däwlät särqätibe Marko Rubio da tübändägeçä citkerde: “Bu qurqaqlarça häm yähüdlärgä qarşı höcüm. Cawaplılarnı tabıp, xökemgä tapşıraçaqbız.”
Qorallı höcüm Kapital yähüd muzeyı yanındağı tratuarda barlıqqa kilde häm Vaşington poliŝiyase höcümçeneñ waqıyğadan soñ muzeyğa kerüen häm qulğa alınuın döres dip belderde.
Vaşington poliŝiyase şefı Pamela Smit şöbhäleneñ Çikagodan 30 yäş’lek Êlias Rodrigez buluın açıqladı.
İzrailneñ BMOdağı ilçese Dênni Danon: “Vaşingtonda yähüd muzeyında oyıştırılğan çara waqıtında barlıqqa kilgän höcüm - yähüdlärgä qarşı terrorçılıq. Diplomatlarğa häm yähüd cämğıyätenä zıyan kiterü – qızıl sızıqnı uzu digän süz. AQŞ citäkçelegeneñ bu cinayät’ne başqaruçılarğa qarşı êşkä kereşäçägenä ışanabız. İzrail dön’yanıñ här cirendäge watandaşların häm wäkillären saqlayaçaq,” – dide.
Poliŝiya şefı matbuğat oçraşuında belderü yasap, ilçelektä wazıyfa başqarğan xezmätkärlärneñ çärşämbe kiçke sägät’ 21:00 tiräsendä muzey yanında qorallı höcümgä duçar qaluı xäbären aluların äytte.
Räsmi zatlar waqıyğa urınına kilgändä ber ir-at häm ber xatın-qıznıñ sulış almawın kürä. Aşığıç yärdäm kürsätü törkemnäreneñ barlıq tırışlıqlarına qaramastan ikeseneñ dä ülüe açıqlandı.