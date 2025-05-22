DÖNYA
2 min uqıu
Tramp Vaşingtonda İzrail ilçelege xezmätkärläreneñ üterelüen ğayepläde
İlçelek xezmätkärläre başqaladağı Yähüd muzeyında oyıştırılğan ber çaradan çıqqanda atıp üterelde
Tramp Vaşingtonda İzrail ilçelege xezmätkärläreneñ üterelüen ğayepläde
Shooting in Washington DC / AA
14 сәгать элек

AQŞ liderı Donal’d Tramp häm İzrailneñ AQŞtağı ilçese Vaşington DCdağı Başqala yähüd muzeyı yanında uzğan tönne barlıqqa kilgän häm ike İzrail ilçelege xezmätkäre yaqtı dön’yadan kitkän qorallı höcümne ğayepläp, waqıyğanı yähüdlärgä qarşı qırıslıq dip atadı.

Tramp “Truth Social” platformasında bolay dip yazdı: “Yähüdlärgä qarşı qurqınıç cinayät’lär tuqtarğa tiyeş. AQŞta näfrät häm radikalizmğa urın yuq.”

İlbaşı qorbannarnıñ ğailäläreneñ qayğısı belän urtaqlaştı.

Höcümnän soñ oyıştırılğan matbuğat oçraşuında İzrailneñ AQŞtağı ilçese höcümdä ülüçelärneñ yäräşergä äzerlänüçe yäş’ par buluın äytte.

İlçe Trampnıñ Ğadellek ministrı aradaşçılığı belän üzenä şaltıratuın häm citäkçelekneñ antisemitizmğa qarşı köräş öçen qulınnan kilgänne başqaraçağına süz birüen belderde.

İlçe İzrail häm AQŞ arasındağı berdämlekkä basım yasap: “Berdäm bulıp, qurıqmayaçaqbız,” – dide.

AQŞ däwlät särqätibe Marko Rubio da tübändägeçä citkerde: “Bu qurqaqlarça häm yähüdlärgä qarşı höcüm. Cawaplılarnı tabıp, xökemgä tapşıraçaqbız.”

Qorallı höcüm Kapital yähüd muzeyı yanındağı tratuarda barlıqqa kilde häm Vaşington poliŝiyase höcümçeneñ waqıyğadan soñ muzeyğa kerüen häm qulğa alınuın döres dip belderde.

Vaşington poliŝiyase şefı Pamela Smit şöbhäleneñ Çikagodan 30 yäş’lek Êlias Rodrigez buluın açıqladı.

İzrailneñ BMOdağı ilçese Dênni Danon: “Vaşingtonda yähüd muzeyında oyıştırılğan çara waqıtında barlıqqa kilgän höcüm - yähüdlärgä qarşı terrorçılıq. Diplomatlarğa häm yähüd cämğıyätenä zıyan kiterü – qızıl sızıqnı uzu digän süz. AQŞ citäkçelegeneñ bu cinayät’ne başqaruçılarğa qarşı êşkä kereşäçägenä ışanabız. İzrail dön’yanıñ här cirendäge watandaşların häm wäkillären saqlayaçaq,” – dide.

Poliŝiya şefı matbuğat oçraşuında belderü yasap, ilçelektä wazıyfa başqarğan xezmätkärlärneñ çärşämbe kiçke sägät’ 21:00 tiräsendä muzey yanında qorallı höcümgä duçar qaluı xäbären aluların äytte.

Räsmi zatlar waqıyğa urınına kilgändä ber ir-at häm ber xatın-qıznıñ sulış almawın kürä. Aşığıç yärdäm kürsätü törkemnäreneñ barlıq tırışlıqlarına qaramastan ikeseneñ dä ülüe açıqlandı.

 

 

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us