Ukraina Rusiyä belän kiläse atnada İstanbulda uzaçaq söyläşülärdä qatnaşırğa äzer buluın läkin Mäskäw citäkçelegennän tınıçlıq urnaştıru öçen şartlar urın alğan dokumentnı taläp itte.
Älege çaqıru Berlӓşkӓn Millӓtlӓr Oyışması 3 yıl barğan suğışta tınıçlıq urnaştıru ömetläreneñ betä baruı turında kisätkän häm AQŞnıñ aradaşçılıq tırışlıqlarınnan çigenä alaçağın häm Rusiyägä tağın da küp çikläw qullana alaçağın qabatlağan waqıtta yasaldı.
Ukraina da Rusiyäneñ düşämbe könne İstanbulda uzaçaq yaña söyläşülärdä qatnaşu mäs’äläsendä Kiyev citäkçelegennän haman da raslaw kötüen açıqlağannan soñ belderü yasadı.
Diplomatik tırışlıqlarğa soñğı aylarda tizlek östälde läkin Rusiyä Ukraina cirlären bombağa totunı däwam itterä häm aşığıç räweştä utnı tuqtatu çaqıruların kire qağa.
Mäskäw citäkçelege 2 iyun’dä İstanbulda ikençe turıdan söyläşülärneñ ütkärelüen täqdim itte häm biredä ozın möddätle çişeleş öçen şartlar urın alğan memorandum täqdim itäçägen äytte.
Läkin Ukraina kileşü küçermäsen almağan oçraqta cıyılışnıñ mägnäsez bulaçağın citkerde.
Bu taläpkä cawap birgän Kreml’ süzçese Dmitriy Peskov Ukrainanıñ söyläşülärdän alda dokumentnı kürü telägen “konstruktiv tügel” dip atadı.
Ukraina isä üz tınıçlıq urnaştıru qısasın bolay da täqdim itüeni Mäskäw citäkçelegennän dä oxşaş adım kötüen belderde.
Zelenskiy: “Rusiyä cıyılışlarnı näticäsez qılu öçen qulınnan kilgänne başqara. Bu da Rusiyägä qarata citärle çikläwlär häm basımnıñ qullanıluı zarurlığınıñ ikençe säbäbe bulıp tora,” – dide.
Ukraina tışqı êşlär ministrlığı süzçese Mäskäw citäkçelegeneñ dokumentnı kürsätüne kire qağuınıñ zur ixtimal belän çınlıqçı bulmağan ul’timatomnar belän tulı buluın kürsätüen äytte.
Ärdoğan kileşügä çaqıra
Söyläşülärneñ ikençe turına tuqtalğan Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan ike yaqnı da dialogka çaqırdı.
İstanbulda 16 may könne uzğan turıdan söyläşülär barı tik äsirlär belän almaşu häm êlemtädä qaluğa qarağan yöklämälär belän näticälängän ide.
Rusiyä tışqı êşlär ministrlığı süzçese Mariya Zaxarovağa kürä Rusiyä Kreml’ yärdämçese Vladimir Medinskiy räislegendä monnan alda bulğanı kebek şul uq wäkillekne cibärergä planlaştıruın äytte.
AQŞ pänceşämbe könne BMO iminlek şurasına Ukrainada utnı tuqtatu täqdimeneñ Rusiyä öçen mömkin bulğan iñ yaxşı näticä buluın häm Putinnıñ bu kileşüne qabul itüe kiräklegen äytte.
Ukrainada grajdanlılar üleme artqan
BMOnıñ yuğarı däräcäle räsmi zatları Ukrainada bıyıl grajdanlı ülemnäreneñ dramatik räweştä artuı turında kisätep, utnı tuqtatırğa häm gumanitar yärdäm kürsätergä çaqırdı.
Rouzmeri Dikarlo iminlek şurasınıñ Ukraina temalı utırışında çığış yasap: “2022 yılnıñ fevral’ ayınnan bügengä qadär Ukrainada kim digändä 13 meñ 279 grajdanlı ülde. Alardan 707ese – balalar. Yaralanuçılar sanı – 32 meñ 449. Alardan 2 meñ 68e – balalar. Bu yılnıñ berençe kvartalındağı grajdanlı ülemnäre 2024 yılnıñ şul uq çorına qarağanda 59%ka kübräk,” – dide.