AQŞ däwlät başlığı Donal’d Tramp sişämbe könne Qatar häm Berlӓşkӓn Ğaräp Ämirleklären dä üz êçenä aluçı Farsı qultığı turnirına çığa.
Turnirnıñ berençe tuqtalışı – Soğud Ğaräbstanı.
Aq Yorttan yasalğan belderügä kürä bu Trampnıñ ikençe çordağı berençe çit il säfäre bulaçaq.
8 yıl êlek Tramp ilbaşı bularaq berençe çit il säfären yänä Soğud Ğaräbstanına çınğa aşırğan ide.
Säfärdän alda Aq Yort Hindstan belän Paqıstan arasında utnı tuqtatu, Ğazzädä ber amerikalı totqınnıñ irekkä cibärelüe häm İran belän yaña atom-töş programmanı söyläşü turınıñ başlatıluı mäs’äläsendäge diplomatik kereşülärdä möhim rol’ne üz östenä aldı. Bu kereşülärgä Tramp uzğan atnada İran xuplawındağı xusilär belän Yämändä utnı tuqtatu kileşüeneñ tözelüen açıqlağannan soñ totındı.
“Kileşülär”
Atlantik şura êçendäge Skoukroft Yaqın könçığış qurqınıçsızlıq iniśiativasında ölkän belgeç bulğan Daniel Şapiro: “Aq Yort çığanaqları ilbaşınıñ kileşülärgä yünäläçägen belderde,” – dip yazdı.
Riyad, Doxa häm Abu-Dabi citäkçelekläreneñ 78 yäş’lek milliardernı qızıl kelam cäyep qarşı aluı kötelä.
Tramp süzçese Karolina Levit säfärdän alda yasağan belderüendä bolay dide: “Däwlät başlığı säwdä häm mädäniyät ölkäsendä üzara bäyläneş vizionın täşwik itü öçen Yaqın Könçığışqa tarixi säfärne zarığıp kötä.”
Farsı qultığı illäre Trampnıñ ikençe çorında üzlären kritik diplomatik partnyerlar bularaq kürsätä. Doxa citäkçelege Xamas belän İzrail arasındağı söyläşülärdä möhim aradaşçı rolen däwam itterä, Soğud Ğaräbstanı Ukrainadağı suğış belän bäyle söyläşülärne uzdırğan ide.
Täxet warisı, prinś Möxämmäd bint Sälmannıñ AQŞ säwdäse häm investiśiyalärenä 600 milliard dollar ayırırğa süz birüe belderelde.
Tramp: “İskitkeç keşe bulğan täxet warisınnan monıñ yaqınça trillion dollar buluın sorayaçaqmın. Qabul itäçäklären uylıym çönki alarğa qarata totışıbız yaxşı ide,” – dide.
Saqlanu ministrlığına yaqın bulğan ber Soğud Ğaräbstanı räsmi zatı citkergänçä Riyad citäkçelege milliardlarça dollarlık soñğı texnologiya belän yasalğan hawa saqlanu sistemaları belän ber rättän AQŞta yasalğan ör-yaña F-35 xärbi oçqıçların täêmin itü mäs’äläsendä basım yasayaçaq.
“AFP” agentlığı xäbärenä kürä: “Täêmin itü êşeneñ Tramp wazıyfası êçendä buluı şartın quyaçaqbız,” – dide.
Soğud Ğaräbstanı İzrailne tanırğa mäcbür itü öçen quyıluçı tırışlıqlarnıñ bu säfärdä östenlek buluınıñ kötelmäwen, Riyad citäkçelege kileşü tözelgänçe Fälästin däwläteneñ qorıluı zarurlığın assızıqladı.
İran atna azağında Omanda uzğan 4nçe tur söyläşülärdän soñ säfär waqıtında möhim kön tärtibe matdäse bularaq alğı planğa çığaçaq kebek.