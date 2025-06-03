Bangladeşnıñ kön’yaq-könçığışındağı Koks-Bazar töbägendä küzätelgän köçle musson yañğırları meñ 400dän artıq roxincanıñ öyenä zıyan saldı.
İke köndä 33 qaçaqlar lagerendä 53 tapqır cir şuışqan.
Ber qaçaq diwarnıñ cimerelüe näticäsendä yaqtı dön’yadan kitkän, 11 keşe yäşen suğıp ülgän.
Bu mäğlümatlarnı Berlӓşkӓn Millӓtlӓr Oyışmasınıñ qaçaqlar yuğarı komissarlığı düşämbe könne açıqladı.
Komissarlık köçle musson yañğırlarınıñ roxinca qaçaqlarınıñ kritik ixtıyacların tağın ber qat açıp saluın belderde.
Koks-Bazar töbägendä 1 million 300 meñnän artıq roxinca yäşi. Alarnıñ kübese biregä Myanma armiyaseneñ 2017 yılğı basımnarınnan soñ kilde.
BMO qaçaqlar yuğarı komissarlığınıñ Bangladeş waqıtlıça wäkile bolay dide: “Tekä tawlar, su basu häm waqıtlıça sıyınu urınnarı bu qadär küp keşe yäşägän urında qurqınıç barlıqqa kiterä. Şulay uq bambuk häm brezenttan yasalğan çatırlar köçle cillärgä çıdam tügel.”
Komissarlık beldergänçä Myanmanıñ Rakxayn vilayätendäge qırıslıq häm zolımnan qaçqan häm yaña ğına kilep urnaşqan roxincalar bolay da küp keşe bulğan urınnı tağın da tarayttı.
BMOnıñ Bangladeştağı yäşäw urını koordinatorı Gvin Levis Koks-Bazar lager’larınnan yasağan belderüendä: “Bu fäläkätlärgä äzerlekle bulu bik möhim, bu tormışnı da saqlap qala.”
Musson sezonına äzerlek ğomumän may ayınnan alda başlana läkin bıyıl finans citmäw arqasında bu çaralar kürelä alınmağan.
Bıyıl Berlӓşkӓn Millӓtlӓr Oyışması roxincalar öçen äzerlägän Urtaq iniśiativa planı buyınça Bangladeştağı qaçaqlar häm andağı cämğıyät’lärgä yärdäm öçen 934 million 500 meñ dollar taläp itelde läkin fondnıñ 20%ı ğına qanäğat’länderelde.