“Microsoft” kompaniyase Ğazzädäge genośid waqıtında İzrail armiyäsenä yuğarı däräcäle yasalma fähem (AI) häm bolıt texnologiyäse xezmätlären täqdim itüen tanıdı, şulay uq İzrail totqınnarın êzläw häm qotqaru tırışlıqlarına yärdäm itkän.
Şul uq waqıtta, kompaniyä üzeneñ Azure platforması häm AI texnologiyäläreneñ Ğazzädaäge fälästinlelärgä qarşı qullanıluına dälil tapmawın belderde.
“Microsoft”qa qarawçı korporativ saytında çıqqan imzasız blog yazması, kompaniyäneñ Ğazzädäge xällärgä tirän qatnaşuın berençe tapqır räsmi räweştä tanıı bulıp tora. Şul arada İzrail yaqınça 64 meñ fälästinlene ütergän häm Ğazzäeñ zur öleşen cimergän.
Bu belderü “Associated Press” tarafınnan 2023 yılnıñ 7 üktäbrendäge “Xamas” höcümenä cawap itep, İzrailneñ AQŞ texnologiyä kompaniyäläre belän yaqın xezmättäşlege turındağı tikşerenü näticälärennän soñ öç ay uzğaç yasaldı. Tikşerenü İzrailneñ “Azure”ne küzläw mäğlümatların eşkärtü häm tärcemä itü öçen qullanuın açıqladı.
Bu xezmättäşlek texnologiyä kompaniyäläreneñ yasalma aqıl texnologiyälären xärbi maqsatlar öçen satıp aluğa omtıluın kürsätä. Läkin keşe xoquqları oyışmaları AI sistemalarınıñ xatalarğa birelüçän buluı häm bu xatalar näticäsendä gäyepsez keşelärneñ ülüenä kiterü mömkinlege turında borçılu belderälär.
“Microsoft” xezmätkärlärneñ borçıluları häm media xäbärläre näticäsendä êçke tikşerü başlatuın häm tışqı oyışmanı cälep itüen belderde. Läkin ul tışqı oyışmanıñ isemen yäisä anıñ xisabın açıqlamadı.
Kompaniyä, İzrail armiyäseneñ texnologiyälärne niçek qullanuı turında tulı mäğlümat birmäde häm “AP”qa yazma sorawlarğa cawap birüdän baş tarttı.
Microsoft İzrail armiyäsenä software, professional xezmätlär, Azure bolıt saqlaw häm Azure AI xezmätläre, şul isäptän tel tärcemäse belän tä'min itüen belderde. Şulay uq ul İzrailneñ kibermäydanın saqlaw öçen maxsus yärdäm kürsätkän.
Kompaniyä bu yärdämne çikläwle räweştä häm citdi küzätü astında täqdim itüen, qayber sorawlarğa riza bulıp, qayberlären kire qağuın belderde. Läkin ul fälästinlelärneñ xoquqların häm yäşerenlegen niçek saqlawı turında mäğlümat birmäde.
Microsoft üzeneñ “software”neñ başqa qullanuçılar tarafınnan niçek qullanıluın küzätä almawın tanıdı. Şulay uq ul başqa bolıt xezmätläre aşa anıñ texnologiyäläreneñ niçek qullanıluın belä almawın belderde.
İzrail armiyäse “Microsoft”tan tış, Google, Amazon, Palantir häm başqa texnologiyä kompaniyäläre belän dä kiñ külämle kileşülärgä iyä.
Microsoft üzeneñ Acceptable Use Policy häm AI Code of Conduct qağidälärenä turı kilmägän qullanışlarnı tıyğanın belderde. Läkin ul İzrail armiyäseneñ bu qağidälärne bozuına dälil tapmawın äytte.
Emelia Probasco, Georgetown Universitetınıñ Center for Security and Emerging Technology üzägennän belgeç, bu belderüneñ xalıqara xökümätlär belän eşläw standartların açıqlawda siräk oçrıy torğan adım buluın äytte.
Läkin "No Azure for Apartheid" törkeme, “Microsoft”qa tikşerü xisabın tulısınça açıqlaw taläbe belän möräcäğät itte. Bu törkem, kompaniyäneñ belderüen PR ğämäle dip bäyäläde.