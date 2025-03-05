"İlbaşı tınıçlıqqa yünälüen açıq räweştä kürsätte. Partnyerlarıbız da bu maqsatqa bäyle bulıp qalırğa tiyeş. Bez yärdämnärne tuqtatabız häm alarnıñ çişeleşkä öleş kertüenä ışanu öçen qabat küzdän kiçeräbez”,- dip belderde Aq Yort räsmiye, ul üzeneñ isemen äytmäde.
Bu boyırıq turında The Wall Street Journal xäzerge häm êlekkege AQŞ räsmiläreneñ süzlären iskä töşerep, finanslawnıñ citäkçelek çit illärgä birä torğan finans yärämen tuñdırğanğa soñğı atnalarda tuqtatıluın belderde.
Läkin Ukrainağa qorallar cibärü yulları yabılu ixtimalı Aq Yortta ilbaşı Tramp belän Ukraina däwlät başlığı Volodimir Zelenskiy arasında kiyerenke uzğan oçraşudan berniçä könnän soñ buldı.
Cämäğat’çektäge bäxäs Zelenskiynıñ Trampnıñ Rusiya belän öç yıl barğan suğışnı tuqtatu öçen kileşü tözü tırışlıqlarınıñ daimi tınıçlıq kitermäyäçäge turındağı şöbxäläre belän bäyle ide.
Zelenskiy bu bäxästän soñ Aq Yorttan kitte, planda bulğan möhim minerallar turındağı kileşüne imzalaw tantanası häm matbuğat oçraşuı ğamäldän çığarıldı.
Aq Yorttğı matbuğat oçraşuında “AQŞ Ukrainağa xärbi yärdämne tuqtatamı?” digän sorawğa Trump, "Älegä bu xaqta söyläşmäwen” belderde.
“Ozaq waqıt biredä bulmayaçaq”
İrtänge säğat’lärdä Tramp Zelenskiyga, ägär Ukraina ilbaşı Rusiya belän suğışnı tizräk tämamlarğa omtılmasa, AQŞnıñ Ukrainağa yärdämeneñ "bik ozaq däwam itmäyäçägen" kisätte. Şulay uq, Zelenskiy Rusiya belän kileşügä barmasa, "bik ozaq waqıt biredä bulmayaçaq" dip östäde.
"Bälki kemder kileşü tözergä telämi, ägär kemder kileşü tözergä telämäsä, ul keşe ozaq waqıt biredä bulmayaçaq dip uylıym”,- dide ul.
Ul tağın östäp äytte: "Ul keşe ozaq waqıt yal itmäyäçäk, çönki min Rusiyäneñ kileşü tözergä teläwenä ışanam. Häm min Ukraina xalqınıñ da kileşü tözergä teläwenä ışanam”.
Trampnıñ belderüennän soñ küp tä ütmäde, Zelenskiy tınıçlıq urnaştıru öçen däwam itkän AQŞnıñ yärdäme turında ömet belderde häm Ukrainanıñ Vaşington häm Awrupadağı partnyerları belän suğışnı beterü öçen yaqın xezmättäşlek itüen assızıqladı.
"Bez Amerika häm Awrupa partnyerlarıbız belän bergä eşlibez häm tınıçlıq yulında AQŞnıñ yärdäme mäs’äläsendä bez bik ömetle," - dip yazdı Ukraina citäkçese “X”ta häm çın iminlek garantiyäläre kiräklegenä basım yasadı.