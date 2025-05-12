İke il arasında aylap buyı däwam itkän konflikttan soñ diplomatik tırışlıqlar yañadan canlana başlağan çorda Ukraina däwlät başlığı Volodimir Zelenskiy pänceşämbe könne Törkiyädä Rusiyä däwlät başlığı Vladimir Putinnı şäxsän kötüen belderde.
Zelenskiy yäkşämbe könne “X” platformasında yasağan belderüendä bolay dide:
“Diplomatiya öçen kiräkle nigez buldıru maqsatınnan irtägedän başlap tulı häm daimi utnı tuqtatu kötäbez… Tağın da kübräk qan qoyunı suzunıñ mäğ’näse yuq. Pänceşämbe könne Törkiyädä Putinnı kötäçäkmen. Bu yulı ruslar sıltaw êzlämäs dip ömetlänäm”.
Zelenskiy bu belderülärne Putin 15 nçe maydan başlap İstanbulda Ukraina belän turıdan-turı söyläşülärne yañadan başlarğa äzer buluı turında cikergännän soñ yasadı.
AQŞ ilbaşı Donal'd Tramp isä yäkşämbe könne “X” platformasında yasağan belderüendä Ukrainanı bu täq’dimne qabul itärgä çaqırdı.
“Rusiya däwlät başlığı Putin Ukraina belän utnı tuqtatu kileşüe tözergä telämi, ämma pänceşämbe könne Törkiyädä oçraşıp qan qoyunı tuqtatu öçen söyläşergä teli. Ukrainä monı qabul itärgä tiyeş… Ukrainanıñ İkençe Bötendönya suğışında ciñüne bäyräm itü belän mäşğul’ bulğan Putin belän kileşügä ireşäçägenä ışanıçım kimi başladı… Oçraşunı xäzer ük ütkäregez”,-dide Tramp.
Törkiyä Putinnıñ täq’dimennän qanäğat’
Putin Mäskäwdä ütkärgän matbuğat oçraşuında, düşämbe könne Törkiyä ilbaşı Räcäp Täyyip Ärdoğan belän telefon aşa söyläşep, söyläşülärne Törkiyädä ütkärü öçen räsmi yärdäm sorayaçağın belderde. Şulay uq Rusiyäneñ alşartsız söyläşülärgä äzer buluın äytte.
Törkiyä ilbaşı Räcäp Täyyip Ärdoğan isä İstanbulda Rusiya belän Ukraina arasında tınıçlıq söyläşülären qabat başlatuğa qağılışlı Putinnıñ belderüennän häm 2022nçe yılda tuqtap qalğan söyläşülärne däwam itterügä yärdän itüdän qanäğat’ buluın belderde.
Ärdoğan Törkiyäneñ daimi çişeleş öçen söyläşülärne qabul itärgä äzer buluın äytte. İstanbulda 2022nçe yılnıñ mart ayında – bäreleş başlanğannan soñ – qorallı bäreleşne tuqtatu öçen urtaq nigez tabu maqsatı belän berniçä söyläşü uzdırılğan ide, läkin näticädä suğışnı tuqtatuçı kileşügä ireşelmägän ide.
Kofliktnı çişü öçen ozaq waqıt tırışlıq kürsätkän Ärdoğan, Törkiyäneñ tınıçlıq söyläşülären qabul itärgä häm çişeleş tabu öçen qulınnan kilgänne êşlärgä äzer buluın küp tapqırlar belderde.
Törkiyä Rusiyä belän dä, Ukraina belän dä yaxşı mönäsäbätlärgä iyä.