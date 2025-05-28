DÖNYA
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Liviyadan xacğa baruçını utırtmağan oçqıç ike tapqır bozıldı
Soğud Ğäräbstanına baruçı xac oçqıçı, liviyäle yegetne utırtmağannan soñ, ike tapqır hawada borılış yasarğa mäcbür buldı.
Liviyadan xacğa baruçını utırtmağan oçqıç ike tapqır bozıldı
Despite his persistent pleas, the plane departed without him. / x
28 Май 2025

Bu waqiğanı küplär ilahi moğciza dip atıy.

Liviyäle ir-at Ämir Äl-Mansur Kaddafi Sögüd Ğäräbstanına xacğa barırğa cıyınğan başqa ziyarätçelär belän oçqıçqa utırırğa tiyeş bula.

Läkin soñğı mizgeldä anı Sebha xalıqara aêroportında migraśiyä xezmätkärläre tuqtata. Anıñ familiyäse - Kaddafi, tüntärelgän êlekkege Liviyä citäkçese Möämmär Kaddafinıqı belän oxşaş bulğanğa kürä, sistemada maxsus bilge belän ayırıp quyılğan.

İr-atnıñ üteneçlärenä qaramastan, oçqıç ansız oçıp kitä.

Ğailä äğzäläre häm aêroport xezmätkärläre anı kitärgä häm wazğiyätne qabul itärgä öndäsälär dä, ul qala birä.

“Gulf New” xäbär itkänçä, Kaddafi: “Min bu urınnan xacğa baru öçen genä kitäçäkmen”, – dip äytkän.

Yazmış qulında

Oçqıç quzğalğannan soñ, beraz waqıt uzğaç êşkä yazmış qatışa.

Cirle mäğlümat çaraları citkergänçä, oçqıç hawa suıtu sistemasındağı texnik citeşsezlek arqasında aêroportqa kire qaytırğa mäcbür bula.

Oçqıç cirgä töşep utırğannan soñ aviakompaniyä xezmätkärläre, Kaddafine oçqıçqa utırtırğa tırışıp, pilottan işekne açuın sorıy.

Läkin pilot, motorlar äle êşläp torğanğa kürä logistika awırlıqları säbäple, monı kire qağa.

Min anısız oçmıym’

Kötelmägän räweştä, oçqıç ikençe texnik citeşsezlek arqasında, tağın ber märtäbä aşığıç räweştä kire qaytırğa mäcbür bula.

Şunnan soñ, oçqıç komandirı bolay dip iğlan itä: “Ant itep äytäm, Ämir bu oçqıçqa menep utırmıyça, min quzğalmıym”.

Yulçılarnıñ alqışları häm qotlawları astında Kaddafi, nihayät’, oçqıçqa utıra. Bu mizgel videoga töşerelä häm sośial çeltärlärdä kiñ tarala.

“Min barı tik xacğa barırğa telädem”, – di Ämir cirle mäğlümat çaralarına.

“Ägär ul miña yazılğan bulsa, anı berkem dä tuqtata almas”, – dip östi ul.

Här yıl meñlägän möselman xac säfärenä çığa.

Xac – möselmannar öçen dini burıç, anı fizik häm finans yaqtan mömkinlege bulğan härkem ğömerendä ber tapqır başqarırğa tiyeş.

Möselmannar bu izge säfärneñ Allah tarafınnan saylanğan keşelärgä çaqıru buluına ışana.

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