2022 yılnıñ ğıynwar ayında minus 37,8 gradusta Kanadadan AQŞqa barırğa telägän ber hind ğailäse üle kileş tabıldı.
AQŞnıñ ğadellek ministrlığı 2022dä 4 Hindstan watandaşınıñ ülemenä säbäpçe bulğan 2 kontrabandistnıñ törmägä utırtıluın açıqladı.
Tuñıp ülüçelär arasında 3 yäş’lek häm 11 yäş’lek ike bala da bulğan.
29 yäş’lek Harşkumar Ramanlal Patel logistik oyıştırudan cawaplı bulğanı öçen 10 yıldan artıq törmä cäzası aldı. 50 yäş’lek Stiv Êntoni Şend AQŞta qaçaqlarnı alıp taşığanı öçen 6 yıldan artıq törmägä utırtıldı.
Ğadellek ministrlığı räsmi zatları ike şöbhäleneñ Hindstan watandaşların yalğan viza belän Kanadağa kitertep, annarı AQŞqa alıp kilüçe zur kontrabanda operaśiyasendä êş başqaruları nigeznamäse belän ğayeple itep tabıluın belderde.
2022 yılnıñ ğıynwarında naçar hawa şartlarında Patel häm Şend Kanadadan AQŞqa 11 Hindstan watandaşın kiterergä cıyına.
AQŞnıñ ğadellek ministrlığı hawa däräcäseneñ minus 37,8 buluın citkerde.
AQŞnıñ ber çik buyı patrule agentı Şend minibusın Minnesotadağı qar arasında taba. Şend başqa keşelärneñ bulmawın däğwa itä.
“Tuñıp ülgännär”
Läkin igen-basuda tağın 5 keşe tabıla häm bolardan berse awır xäldä bula. Şend ike qaçaq belän bergä qulğa alına.
4 keşelek ğailäne Kanada patşalığına qarağan atlı poliśiya Kanadanıñ izolyaśiyalängän töbägendä tuñıp ülgän kileş taba.
39 yäş’lek Yagdiş Patel, xäläl cefete Vayşali häm 11 belän 3 yäş’täge ike balaları 2022 yılnıñ 19 ğıynwar könne Kanadanıñ Manitoba ştatında ber qar buranı waqıtında tuñıp ülä.
Alar Gudjarattağı Dinguça awılında yäşägän. Keçkenä kibetläre bula läkin finans problemaları çığa.
AQŞ ğadellek ministrlığı: “Bala yurğanğa törelgän, biten ätiseneñ biyäläye qaplağan,” – dide.
AQŞnıñ waqıtlıça prokurorı Liza Körkpetrik tübändägeçä citkerde: “Bu däğwanı iskä töşergändä, küz aldıma bu ğailäneñ qar buranında ülärgä qaldırılğan ike matur balası kilä.”