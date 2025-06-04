Global’ yärdämneñ kimüe säbäple, BMO balalar agentlığı Bangladeştağı Rohinya qaçaqlar lagerlarında 1 meñnän artıq uqıtuçını êşennän azat itärgä mäcbür buldı. Finans yärdäm bulmasa, tağın da kübräk êş urınnarı qurqınıç astında.
Bangladeşta, kürşe Myanmanıñ 2017nçe yıldağı xärbi höcümennän qaçıp kilgän, kübese möselman bulğan, êzärleklängän yaqınça 1 million Rohinyalı naçar şartlardağı lagerlarda tora.
Uqıtuçılarnı êşennän azat itü AQŞ finans yärdäme kisken kimügä bäyle.
“Global yärdäm krizisı säbäple, UNICEF Rohinya qaçaq balaları öçen irtä belem birü xezmätlärenä täêsir itüçe awır qararlar qabul itärgä mäcbür buldı,” dip belderde agentlıq sişämbe könne.
UNICEF mäğlümatlarına kürä, balalar baqçaları häm başlanğıç mäktäplärdä êşlägän 1179 keşeneñ kontraktları tuqtatılğan.
Qısqartularğa qadär lagerlarda yaqınça 4,000 uqıtuçı bulğan, dip belderä Bangladeşnıñ yuğarı däräcäle xökümät yärdäm räsmiye Md Şamsud Douza.
‘Aşığıç ixtıyaclar’
Mäktäplär möselman bäyräme Qorban ğayete öçen yabılğan, ämma ägär dä iyün axırında uku çorı yañartılğançı yaña finans yärdäm tabılmasa, tağın da kübräk uqıtuçılar êşennän azat itelä ala.
“Qalğan xezmätkärlärneñ qaytuı... yaña finans yärdäm tabıluğa bäyle,” dip östäde UNICEF.
“Bez här bala layıq bulğan kiläçäk öçen ömetle häm nıq bulıp qalabız.”
Böten dönyada humanitar oyışmalar, AQŞ ilbaşı Donal’d Trampnıñ ğinwar ayında wazıyfasına qaytuınnan soñ tışqı yärdäm finansların tuñdırğaç, awır xäldä qaldı.
AQŞ traditsion räweştä berniçä agentlıqqa iñ zur donor bulıp kilde, ämma xäzer alar kisken byudjet citmäwçänlegen tutıru öçen köräşä.
“Bez Rohinya qaçaq balalarınıñ aşığıç ixtıyacların bik yaxşı añlıybız, alarnıñ kübese inde belem, sälämätlek, tuqlanu häm yaqlaw ölkäsendä zur travmalar häm özekleklär kiçergän,” dip östäde UNICEF.
“Bez alarnıñ waqıtı citkäç üz tormışlarına kire qaytıp cämğıyät’kä öleş kertüläre öçen töp künekmälärgä iyä buluın telibez.”