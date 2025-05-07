DÖNYA
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Yaña papanı saylayaçaqlar
70 ildän 133 kardinal tawış birü öçen Sistina kapellasında cıyıla.
Yaña papanı saylayaçaqlar
First day of conclave to elect the next Pope at the Vatican. / Reuters
7 Май 2025

Rim Katolik kardinalları çärşämbe könne yaña papa wazıyfasın başqaraçaq häm bülengän sferik Çirkäwne berläşterä alaçağı ömet itelgän keşene saylayaçaq.

Urta çordan qalğan barış belän kardinallar Ğaziz Peters bazilikasındağı dini cıyınnan soñ Vatikannıñ Sistina kapelasına keräçäk häm uzğan aynı ülgän Papa Franśisk urınına kiläçäk isem öçen yäşeren cıyılışlarnı başlataçaq.

Ğasırlar buyı bernindi papa konklavnıñ berençe könendä saylanmadı, şul räweşle Çirkäwneñ qızıl başlıqlı prinślarınnan berse 267nçe papa bulır öçen kiräkle tawışnı çıyğanğa qadär tawış birü berniçä kön bara ala.

Çärşämbe könne barı tik ber genä tawışqa quyu bulaçaq. Monnan soñ kardinallar könenä 4 tapqır tawış birä alaçaq.

Kapella tübäsendäge morcadan çıqqan qara töstäge töten tawışqa quyunıñ näticäsez buluın kürsätä. Aq töstägese häm çañ tawışları 1,4 milliard äğzalek çirkäwneñ yaña liderı buluına işarät itäçäk.

Kardinallar soñğı könnärdä yaña papada kürergä telägän üzençäleklärne quzğattı.

Qayberläre Franśisknıñ reforma vizionın däwam itterergä çaqırdı, qalğannarı êlekke waqıtlarğa qaytıp, ğoref-ğadätlärne yañartırğa teläwlären belderde. Kübese tağın da alğa qarawçı, ülçäwle papalık teläwlären äytte.

Sistina kapellasına 70 ildän 133 kardinal keräçäk. 2013täge soñğı konklavda bu san 48 ildän 115 ide.

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