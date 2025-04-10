Törkiyä tışqı êşlär ministrı Xakan Fidan “CNN Türk” telekanalınıñ turıdan - turı êfirında kön tärtibendäge mäs’älälär turında fikerlären citkerde häm sorawlarğa cawap birde.
Fidan:"Bez, Törkiyä bularaq, Süriyädä fäqat’ İzrail belän genä tügel, ber genä il belän dä bäreleş telämibez”, - dip belderde häm Süriyäneñ bäysez däwlät buluın äytte.
Fidan, Süriyä dä kergän töbäk illäre belän bergä cıyılıp, “DEAŞ” terror oyışmasına qarşı köräş berençe çiratta bulu belän bergä qurqınıçsızlıq problemaları qaralğan platformanıñ bik faydalı buluın assızıqladı.
Ul şulay uq :"İzrailneñ töbäktäge êkspansionist maqsatların qullanıp Süriyädä provokaśiya çığarırğa tırışuı — qabul itelerlek närsä tügel”,- dide.
Xaqan Fidan Törkiyäneñ töbäktä ber genä dä il belän bäreleşergä telämäwen assızıqlap bolay dide: "Süriyäneñ qabat Törkiyäneñ milli iminlegenä qurqınıç tudıraçaq êçke tärtipsezleklärgä, operaśiyägä, provokaśiyägä duçar buluın qarap qına utıra almıybız. Moña bitaraf qala almıybız”.