5 Май 2025
“Microsoft”ka bäyle bulğan internetta aralaşu häm telefon xezmäten kürsätüçe “Skype” yaqınça 22 yıldan soñ yäkşämbe könne yabılaçaq.
“Skype”nı ber törkem injener qamilläşterde häm “Microsoft” 2011 yılda populyar bulğan aralaşu çarasın satıp aldı. Bıyıl 28 fevral’ könne “Microsoft” “Skype”nı qullanu waqıtınıñ azağına yaqınlaşuın citkerde.
“2025 yılnıñ mayında “Skype”nı qullanıp bulmayaçaq” digän belderü yasaldı.
“Microsoft” aralaşu öçen qullanuçılarına “Microsoft Teams Free”nı kiñäş itte.
Belderügä kürä “Teams”ta “Skype”tağı aralaşu, telefon söyläşüläre, xäbärläşü şul uq qalaçaq.
Başqa ber belderüdä bolay diyelä: “2025 yılnıñ 5 mayınnan soñ “Skype”nı tüläwle qullanıp bulaçaq.”