Törkiyä ağımdağı yılnıñ ğıynwar – oktyabr’ aylarında 118 ilgä, üzidaräle häm irekle töbäkkä çäy sattı.
Bu xaqta Könçığış Qara diñgez êksportçılar assośiaśiyäseneñ idarä şurası başlıq urınbasarı häm çäy tarmağı komitetı räise Şaban Turgut xäbär itte.
Turgut bilgeläp uzğança, bıyılnıñ 10 ayında çit illärgä 4 meñ 9 tonna çäy cibärelgän, älege êksporttan 19 million 811 meñ 467 dollar tabış alınğan.
İñ küp çäy satılğan illär - Belgiya, Böyekbritaniya, Tön’yaq Kipr Törek Cömhüriyäte.
Şaban Turgut çäy êksportında illärneñ törlelege artuına basım yasadı.
Älege çorda, uzğan yılnıñ şul uq däwerennän ayırmalı bularaq, Dubay, Gvineya – Bisau, Êkvatorial’ Gvineya, Mavritaniya, Tunis, Misır, Kuba, Burundi, Üzäk Afrika Cömhüriyäte, Namibiya, Kolumbiya, San -Tome häm Prinsipi, Kambodja häm Sloveniyağa da çӓy cibӓrelgän.