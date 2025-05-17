Qıtaynıñ “LandSpace Technology” şirkäte tarafınnan êşläp çığarılğan, metan yagulığı belän eşläwçe yaña raketa altı iyärçenne orbitaga cibärde. Bu, şirkätneñ arzan häm çistaraq yağulıq qullanıp, qabat qullanıla torğan raketalar eşläp çığarırğa ömetlänüen kürsätä.
“Zhuque-2E Y2” taşuçı raketası 12:12 (0412 GMT) säğattä Qıtaynıñ tönyaq-könbatışında urnaşqan Jiuquan iyärçen cibärü üzägennän oçırtıldı. Bu – “Zhuque-2” seriyäse öçen bişençe oçış bulıp tora, dip belderde şirkät.
Pekin şähärendä urnaşqan “LandSpace” 2023 yılnıñ iyül ayında metan häm sıyıq kislorod yağulığı belän eşläwçe raketa cibärüçe dönyada berençe şirkät buldı. Bu AQŞnıñ “SpaceX” häm “Jeff Bezos' Blue Origin” kebek köndäşlärennän alda buldı.
Sonğı yıllarda metan yağulığı belän eşläwçe taşuçı raketalarğa qızıqsınu arttı. Bu yağulıq azraq pıçrata, iminräk häm arzanraq dip sanala häm qabat qullanıla torğan raketalar öçen yaraşlı.
“LandSpace” raketanıñ yök taşu mömkinlegen arttırdı, bu isä Qıtaynıñ kiñäyüçe ğäläm säwdäse (kommerśiyäle kosmos) industriyäsendä kübäygän taläplärne kürsätä. Bu “Starlink”qa alternativa bulırday iyärçennär törkemen tözü öçen köndäşlekne arttıra.
Metan yağulığı belän berençe uñışlı oçış
Metan yağulığı belän berençe uñışlı oçış real iyärçennärne taşımadı, ämma 2023 yılnıñ dekabrendä ikençe oçış öç iyärçenne orbitaga cibärde. Şimbä könne altı iyärçen orbitaga cibärelde.
“SpaceX” başlatıp cibärgän qabat qullanıla torğan raketalar oçış häm ğäläm transportı öçen çığımnarnı kimetä ala. “LandSpace”neñ nigez saluçısı häm başqarma direktorı Zhang Changwu şirkätneñ qabat qullanıla torğan raketalar eşläp çığara başlawın häm 2025 yılnıñ ikençe yartısında sınaw oçışı ütkärergä planlaştıruın äytte.
“Zhuque-2” seriyäsenä qarawçı soñğı model texnik yañartular belän tä'min itelgän, bu şirkätneñ qabat qullanıla torğan raketa cibärü maqsatına ireşüenä yardäm itäçäk.
Şimbä könne “LandSpace” sıyıq kislorod häm metannı qaynaw noqtalarınnan tübän temperaturada suıtu ısulın qullandı, bu isä êtärgeç köçen arttıra.
Qıtayda kommersiyäle ğäläm şirkätläre 2014 yıldan birle xökümät bu industriyägä xosusıy investiśiyälärgä röxsät birgännän soñ tizlek belän üsä başladı. “LandSpace” bu ölkädä berençelärdän häm iñ yaxşı finanslanğan şirkätlärdän berse buldı.
2015nçe yılda tözelgän “LandSpace” venture kapital firması HongShan (elekke Sequoia Capital China), Qıtaynıñ “Country Garden” tözeleş şirkäteneñ investiśiyä bülege häm däwlät tarafınnan finanslanğan “China SME Development Fund” kebek investorlar tarafınnan finanslandı.
“LandSpace” 2023nçe yılnıñ dekabrendä alğa kitkän citeşterü öçen yünältelgän däwlät fondınnan 900 million yuan (120 million dollar) cıydı, ä 2020 yılda 1.2 milliard yuan (170 million dollar) cıydı, dip kürsätä Qıtay şirkät bazaları.