Törkiyä parlamentı, Ğazzädä däwam itüçe genotsidnı, töbäktäge kiñküläm xäräkätlärne häm İranga qarşı höcümnärne kisken gäyepläp, qarar qabul itte.
Çärşämbe könne “Räsmi Gazeta”da basılıp çıqqan belderüdä deputatlar, İzrail rejimınıñ distälägän yıllar buyı okkupatsiä, sistematik köç qullanu häm Ğazzädä meñnärçä keşene ütergän bombalawlar aşa "keşeçelekkä qarşı cinayät" qıluın äytte.
Alar, şulay uq, İzrailneñ İranga qarşı höcümnären "provokativ häm xäwefle" dip bäyäläde häm bu xällärneñ töbäktä kiñküläm suğışqa kiterü qurqınıçı barlığı turında kisätte.
"Bez İzrailneñ İranga qarşı höcümnären häm Ğazzädäge xalıqqa qarata başqarılğan genotsidnı kisken gäyeplibez," dip äytelä qararda.
Törkiyä Böyek Millät Mäclese töbäktäge "gönahsız keşelär" yanında toruın häm diplomatiyä aşa ozın möddätle tınıçlıq urnaştıru öçen tırışlıqlarnı yaqlawın belderde.
Törkiyä Parlamentı xalıqara oyışmalar häm xökümätlärneñ süzsezlegen tuqtatırğa çaqırdı, alarnı "dönyaküläm häm diplomatik cawaplılıq" alırğa öndäde.
17 iyün könne Berläşkän Millätlär Oyışmasına yünältelgän qararda, Törkiyä Yaqın Könçığışta tınıçlıq, totrıqlılıq häm ğadellek öçen tırışlıqlarnı yaqlawın däwam itäçägen belderde.