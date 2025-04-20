Çadta ber törmädä başlanğan qorallı bäreleştä 100dän artıq totkın qaçqan, öç keşe ülgän häm bu waqıyğa waqıtında törmägä kilgän töbäk gubernatorı yaralanğan, dip xäbär itä “AFP”.
Qaçu comğa könne kiçke säğat’lärdä ilneñ üzägendäge Mongo şähärennän 5 kilometr yıraqlıqta urnaşqan yuğarı saq astındağı törmädä baş kütärü waqıtında bulğan.
“Yaqınça 100 keşe qaçtı, öç keşe ülde häm öç keşe yaralandı,” dip belderde Mongo urnaşqan Guêra töbäge gomum särqatibe Xassan Söläyman Adam.
Mongo şähärennän ber räsmi zat, isemen äytmäw şartı belän AFPğa birgän interv’yusında, totqınnarnıñ idaräçe ofisına kerüen häm qoral urlawın äytte.
“Sakçılar belän atışu başlandı, şul waqıtta gubernator kilde. Ul yaralandı,” dip söyläde ul.
Mongo räsmi zatı öç keşe ülüen rasladı häm qaçqan totqınnar sanın 132 dip belderde.
Ul mäxkümnärneñ aşaw citmäwgä zarlanıp baş kütärülären äytä.
Çadnıñ ğadälät ministrı Yosıf Tom “AFP”ğa telefon aşa yasağan belderüendä töbäkkä oçarğa cıyınuın häm Mongoğa barğaç tögäl mäğ’lümat birä alaçağın belderde.