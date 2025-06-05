Xalıqara aktivistlar Ğazzägä diñgez aşa yärdäm iltep citkerergä tırışqanda, İzrailneñ kisätülären häm alarnıñ köymäsenä "höcüm itü niyäten" tänqitläde. Bu korab xäzerge waqıtta Urta diñgez aşa yözä.
İzrail xärbi köçläre sişämbe könne üzeneñ diñgez çiklären "saqlarğa äzer" buluın belderde. Ul "Bäysezlek flotı koaliśiyäse" oyışması tarafınnan idarä itelä torğan “Madleen” köymäseneñ yäkşämbe könne Sitsiliyadan kitüe belän bäyle. Köymädä yaqınça unlap keşe bar.
“Diñgez köçläre İzrailneñ diñgez çiklären häm mäydannarın kön-tön saqlıy,” dip belderde armiyä süzçese, general Êffi Defrin. “Madleen” turında soralğanda, ul bolay dide: "Bu oçraqta da bez äzer. Soñğı yıllarda täcribäbez arttı häm şuña qarap êş itäçäkbez."
Çärşämbe könne "Bäysezlek flotı koaliśiyäse" oyışması "İzrailneñ “Madleen” köymäsenä höcüm itü niyätenen tänqıyt itte häm monı "yanaw" dip atadı.
"Madleen" köymäse humanitar yärdäm häm xalıqara keşe xoquqları yaqlawçıların taşıy, häm bu İzrailneñ qanunsız, yıllar buyı däwam itkän blokadasına häm Ğazzädäge genotsidqa turıdan-turı qarşılıq kürsätü bulıp tora,” dip belderde koalitsiyä.
İzrail Ğazzädäge humanitar xälneñ naçarayuı öçen xalıqara tänqıytlärgä duçar buldı. May ayında Berläşkän Millätlär Oyışması Ğazzädäge böten xalıqnıñ açlıq yanawı astında buluı turında kisätkän ide.
"Bäysezlek flotı koaliśiyäse" 2010 yılda oyıştırıla. Ul fälästinlelärgä humanitar yärdäm häm İzrail blokadasına qarşı säyäsi protest aşa teläktäşlek kürsätüçe xalıqara xäräkät bulıp tora.
"Madleen" köymäse keçkenä cilkänle korab häm ul ciläk-cimeş, söt, döge, konserva azıq-tölek häm protein batonnarı taşıy dip xäbär itelä.
May başında "Bäysezlek flotı koaliśiyäse"neñ tağın ber köymäse “Conscience” Ğazzägä yul totqanda Malta yanındağı xalıqara sularda zıyan kürde. Aktivistlar İzrailneñ dron höcümennän şiklände.
Koalitsiyä şulay uq sişämbe kiçen Gretsiäneñ Krit utrawı yanında "Madleen" köymäsenä dron yaqınlaşuın, anı äylänep çığuın, häm berniçä säğat'tän soñ tağın ike dron küzätüen belderde. Soñınnan bu dronnarnıñ Gretsiä yar buyı saqçıları, Awrupa Berlege çik sağı oyışması “Frontex” yäisä ikese bergä idarä itkän buluı turında mäğlümat birelde.
Soñğı waqıtta İzrail' Ğazzägä ike aydan artıq däwam itkän blokadasın yomşartsa da, humanitar oyışmalar yärdämne tizräk häm kiñräk itep kertü kiräklegenä basım yasıy.