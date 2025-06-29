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Germaniyä İzrail belän bağlanışlarnı özü çaqırularına qaramastan “kiber gömbäz” östendä êşli
Germaniyä İzrail belän urtaq kiber tikşerenü üzägen tözüne häm grajdan saqlanunı nığıtunı planlaştıra. Üzäk qısalarında Germaniyädä İzrailneñ “timer gömbäze”nä oxşaş milli raketa qalqanınıñ tözelüe öçen tikşerenülärneñ ütkärelüe planlaştırıla
Germaniyä İzrail belän bağlanışlarnı özü çaqırularına qaramastan “kiber gömbäz” östendä êşli
Germany is among Israel's closest allies in Europe. / Reuters
29 Июнь 2025

Germaniyä Êçke êşlär ministrı Alexander Dobrindt beldergänçä, ile urtaq Germaniyä-İzrail kiber tikşerenü üzägen tözüne häm ike ilneñ küzläw häm iminlek oyışmaları arasındağı xezmättäşlekne arttırunı maqsat itä.

Dobrindt Germaniyäneñ “Bild” gazetına birgän äñgämäsendä İzrail säfäre waqıtında: "İminlektä borılış noqtası öçen barı tik xärbi saqlanu ğına citärle tügel. Ğomum saqlanu sälätlärebezne nığıtu öçen grajdan saqlanuda da möhim kütärelü şart”, - dip äytte.

Bu wazğiyät keşe xoquqları oyışmaları häm küp sanda alman humanitar yärdäm oyışmasınıñ Ğazzädäge genośid üzençälegendäge suğışnı alıp barğan häm utnı tuqtatu yäki qamalışnı beterü çaqıruların sanğa suqmawçı İzrail belän mönäsäbätlärne özü çaqırularına qaramastan yäşänä.

Uzğan ayda Germaniyäneñ yaña Kanślerı Friedrich Merz tarafınnan bilgelängän Dobrindt şimbä könne İzrailgä kilep citte.

Germaniyä Awrupada İzrailneñ iñ yaqın berlektäşlärennän berse bularaq belenä häm Berlin, Rusiyä häm Qıtaydan arta baruçı “yanawlar” aldında xärbi sälätlären häm NATOğa öleşen kübäytkändä İzrailneñ saqlanu belgeçlegennän faydalanunı tora-bara tağın da kübräk maqsat itä.

“Bild” gazetı yazğança, Dobrindt Germaniyäneñ kiber saqlanu strategiyäseneñ öleşe bularaq "Kiber gömbäz" dip atağan sistemanıñ tözelüen maqsat itüçe biş mäddälek plan täqdim itte.

Yäkşämbe könne irtän Bavariya Başministrı Markus Soeder Germaniyäneñ İzrailneñ qısqa radiuslı raketa saqlanu texnologiyäsenä oxşaş "Timer gömbäz" sisteması belän cihazlandırıluı öçen 2.000 totqarlawçı raketa satıp alırğa çaqırğan ide.

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