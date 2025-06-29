Germaniyä Êçke êşlär ministrı Alexander Dobrindt beldergänçä, ile urtaq Germaniyä-İzrail kiber tikşerenü üzägen tözüne häm ike ilneñ küzläw häm iminlek oyışmaları arasındağı xezmättäşlekne arttırunı maqsat itä.
Dobrindt Germaniyäneñ “Bild” gazetına birgän äñgämäsendä İzrail säfäre waqıtında: "İminlektä borılış noqtası öçen barı tik xärbi saqlanu ğına citärle tügel. Ğomum saqlanu sälätlärebezne nığıtu öçen grajdan saqlanuda da möhim kütärelü şart”, - dip äytte.
Bu wazğiyät keşe xoquqları oyışmaları häm küp sanda alman humanitar yärdäm oyışmasınıñ Ğazzädäge genośid üzençälegendäge suğışnı alıp barğan häm utnı tuqtatu yäki qamalışnı beterü çaqıruların sanğa suqmawçı İzrail belän mönäsäbätlärne özü çaqırularına qaramastan yäşänä.
Uzğan ayda Germaniyäneñ yaña Kanślerı Friedrich Merz tarafınnan bilgelängän Dobrindt şimbä könne İzrailgä kilep citte.
Germaniyä Awrupada İzrailneñ iñ yaqın berlektäşlärennän berse bularaq belenä häm Berlin, Rusiyä häm Qıtaydan arta baruçı “yanawlar” aldında xärbi sälätlären häm NATOğa öleşen kübäytkändä İzrailneñ saqlanu belgeçlegennän faydalanunı tora-bara tağın da kübräk maqsat itä.
“Bild” gazetı yazğança, Dobrindt Germaniyäneñ kiber saqlanu strategiyäseneñ öleşe bularaq "Kiber gömbäz" dip atağan sistemanıñ tözelüen maqsat itüçe biş mäddälek plan täqdim itte.
Yäkşämbe könne irtän Bavariya Başministrı Markus Soeder Germaniyäneñ İzrailneñ qısqa radiuslı raketa saqlanu texnologiyäsenä oxşaş "Timer gömbäz" sisteması belän cihazlandırıluı öçen 2.000 totqarlawçı raketa satıp alırğa çaqırğan ide.