AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp comğa könne “Truth Social” platformasında üzeneñ papa kiyemendä töşerelgän şayartulı räsemen urtaqlaştı. Bu räsem anıñ katolik papası bulırga teläwe turında şayartuınnan soñ çıqtı.

Räsemdä Tramp papa kiyemnärennän uñ kulınıñ işarä barmağın kükkä taba kütärgän xäldä sürätlängän. Fotonıñ yasalma aqıl yärdämendä yasalğan buluı uylanıla.

Bu räsem Trampnıñ bu atnada jurnalistlarğa şayartıp papa bulırga teläwen äytüennän soñ çıqtı. Bu waqıyğa Papa Franśisknıñ 21 aprel'dä wafat buluınnan soñ, yaña papanı saylaw öçen kardinallarnıñ cıyıluına berniçä kön qala buldı.

Papa Franśisk urınına kemne kürergä teläwen soragaç, Tramp: “Min papa bulırga telär idem, bu minem berençe urındağı saylawım bulır ide,” – dip äytte. Şulay uq ul üzeneñ ayırım ber kandidatnı yaqlamawın, ämma N’yu-Yorkta ber kardinalnıñ “bik yaxşı” buluın äytte. Ul N’yu-York arxiyepiskopı Timoti Dolan turında süz alıp barğan bulırğa mömkin. Dolan – teologik konservativ häm abortka kisken qarşı bulğan şäxes.

Trump uzgan atnada Papa Franśisknıñ cenazasında qatnaştı, bu anıñ xakimiyätkä qaytqannan soñ berençe çit il säfäre ide.

Amerikalılarnıñ yaqınça 20 prośentı üzlären katolik dip sanıy, häm noyabr'däge saylawlarda alarnıñ yaqınça 60 prośentı Tramp öçen tawış birgän. Papa Franśisk isä Trampnıñ säyäsätenä kisken tänqıyt’ belän çıqqan dön’ya külämendäge ruxani avtoritetlardan berse ide.

Tramp berençe tapqır ilbaşına namzät bulğanda, 2016 yılda, Franśisk anıñ Meksika belän çikne yabıp, divar tözü turındağı wäğ’däsen kisken tänqıyt’läde. Franśisk jurnalistlarğa: “Kem genä bulmasın, ägär, küperlär tügel, divarlar tözergä genä teläsä, ul xristian tügel,” – dip belderde.

Kardinallar 7 may könne Vatikandağı Sistina çirkäwendä yaña papanı saylaw öçen cıyılaçaq.