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Törkiyä ilbaşı Ärdoğan Papa Franśisknıñ wafatı nisbätennän qayğı urtaqlaştı
Yaqınça 1,4 milliard katolik xristiannarnıñ ruxi liderı bulğan papa Franśisk ikeyaqlı üpkä şeşüe säbäple wafat buldı
Törkiyä ilbaşı Ärdoğan Papa Franśisknıñ wafatı nisbätennän qayğı urtaqlaştı
pope francis death / Reuters
22 Апрель 2025

Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan papa Franśisknıñ wafat buluı nisbätennän qayğınamä urtaqlaşıp, "tirän xäsrättä" buluın äytte.

"Katolik dön’yasınıñ ruxi citäkçese häm Vatikan däwläteneñ başlığı bulğan Papa Franśisknıñ wafatın işetep tirän qayğıda buluımnı belderäm," dip yazdı Ärdoğan düşämbe könne “X” platformasında.

Ärdoğan Papa Franśisknıñ Ğazzädäge genośidqa qarşı häm Fälästin mäs’äläsendäge tırışlıqların maqtap: "Papa Franśisk törle din cämğıyätläre arasında dialogqa zur ähämiyät birgän däwlät êşleklese häm ruxi citäkçe ide. Ul, bigräk tä, Fälästin mäsäläsendä häm Ğazzädäge genośid waqıtında, gumanitar facıyğalärgä qarşı iniśiativa aldı," dip äytte.

Ul Papa Franśisknıñ ğailäsenä, Vatikan däwlätenä häm Katolik dönyasına üzeneñ häm Törkiyä xalqınıñ qayğı urtaqlaşuın belderde.

"Global’ qıymmätlärne östen quyğan citäkçelek ürnäge"

Törkiyä dini êşlär idaräse başlığı Ali Ärbaş ta Vatikannıñ häm katoliklar dön’yasınıñ qayğısın urtaqlaştı. Ul 2024 yılnıñ 13 aprelendä Vatikanğa yasağan säfären iskä töşerep, papanıñ Ğazzä facıyğasın tuqtatu öçen barlıq keşelekkä çaqıru yasawın äytte.

"Bez bergä Ğazzädäge genotsidnı tuqtatu öçen barlıq keşelekne ğämälgä çaqırdıq," dip yazdı Ärbaş “X” platformasında. "

Ul, şulay uq, mäçetlärgä, çirkäwlärgä, balalarğa, xatın-qızlarğa häm ğayepsez keşelärgä qarşı yasalğan höcümnär turında tirän qayğısın belderde.

Törkiyä ilbaşı urınbasarı da Vatikan häm katolik dön’yasınıñ qayğısın urtaqlaştı.

"Dön’ya vöcdanın yaralawçı küpsanlı gumanitar krizislar aldında anıñ sizger mönäsäbäte, bigräk tä, Ğazzädäge genośidqa häm Fälästin xalqınıñ ğazaplarına qarata açıq häm nıq poziśiyäse, global’ qıymmätlärne östen quyğan liderlıq ürnäge bularaq iskä alınaçaq," dip äytte Cäwdät Yılmaz.

Papa Franśisk fevral’ ayında bronxit belän Rim xastaxanäsenä salındı, awıruı soñraq ike yaqlı pnevmoniyägä äwerelde. Ul 38 könnän soñ xastaxanädän çıqtı häm Vatikan rezidensiäsendä sawıguın däwam itte. Vatikan Papanıñ ülüen düşämbe könne iğ’lan itte.

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