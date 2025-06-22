Amerika Quşma Ştatları İranğa öç töp atom-töş obyektına höcüm yasaw aldınnan tawış-tınsız ğına xäbär itkän, bu adım anıñ tulı külämle suğış telämäwen kürsätä.
İrannıñ yuğarı däräcäle säyäsi çığanağı, isemen atamıyça, “Amwaj.media” belän söyläşkändä, Vaşingtonnıñ 21 iyün könne tulı bäreleşkä kereşergä telämäwen häm barı tik Fordo, İsfahan häm Natanz atom-töş obyektların maqsat itep aluın belderüen rasladı.
İran räsmiläre tiz arada bu obyektlarnı buşatıp, ildäge bayıtılğan uran zapasınıñ "kübesen" bilgele bulmağan urınnarğa küçergän, dip xäbär itelä.
Bu xaqta AQŞ häm İran räsmiläre räsmi räweştä añlatma birmäde.
Böyekbritaniyä säwdä häm biznes ministrı Jonatan Reynolds isä höcüm aldınnan Londonnıñ xäbärdar itelüen äytte.
Öç “B-2” bombarder oçqıçı Fordonıñ cir astındağı bayıtu qorılmasına altı 13.6 kg awırlıqtağı bunkerğa ütep kerüçe “Massive Ordnance Penetrator” (MOP) bombaların taşladı.
Êkspertlar fikerençä, ike bomba Fordonıñ nıq saqlanğan kerü urınına, ä qalğan ike bomba cillätü şaxtasına töşkän.
Şul uq waqıtta, AQŞ su astı köymäse Natanz häm İsfahan atom-töş kompleksına 30 “Tomagavk” raketası cibärgän, dip xäbär itelä.
Bu obyektlar berniçä kön êlek İzrail köçläre tarafınnan da höcümgä duçar bulğan.
AQŞnıñ role
“Fox News”, AQŞ räsmiye süzlärenä tayanıp, İsfahannıñ Fordodan da qatlawlıraq maqsat buluın belderde.
“Böten keşe Fordo turında söyläşte, ämma çınlıqta İsfahan iñ awır maqsat buldı”,-di ul.
İlbaşı Tramp atom-töş obyektlarınıñ “tulısınça yuq itelüen” citkerde häm kiläçäktäge AQŞ höcümnäreneñ “tağın da köçleräk” bulaçağı turında kisätte.
İran bu höcümnärne qanunsız häm xalıqara qanunnarğa qarşı dip tänqıytläde.
Tähran, monnan alda, BMO agentlığı İrannıñ atom-töş yöklämälären bozuın beldergäç, Xalıqara atom-töş ênergiyäse agentlığın ilneñ atom-töş programması turında “çınbarlıqnı yäşerüdä” ğayeplägän ide.
İrannıñ atom-töş xakimiyäte xoquqıy çaralar äzerläwen belderde, ike yaq ta bu dramatik kiyerenkelektän soñ ni bulaçağın kötä.