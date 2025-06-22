SÄYÄSÄT
2 min uqıu
AQŞ İranğa, höcümnän alda, tawış-tınsız ğına mäğlümat birgän
İran, AQŞnıñ Fordo, Natanz häm İsfahanğa höcümennän alda, atom-töş obyektlarındağı urannıñ kübesen belderelmägän urınğa êvakuaśiyäli.
AQŞ İranğa, höcümnän alda, tawış-tınsız ğına mäğlümat birgän
US President Donald Trump announced nuclear sites were destroyed and warned of stronger future strikes as Iran vowed to defend its sovereignty. / AP
22 Июнь 2025

Amerika Quşma Ştatları İranğa öç töp atom-töş obyektına höcüm yasaw aldınnan tawış-tınsız ğına xäbär itkän, bu adım anıñ tulı külämle suğış telämäwen kürsätä.

İrannıñ yuğarı däräcäle säyäsi çığanağı, isemen atamıyça, “Amwaj.media” belän söyläşkändä, Vaşingtonnıñ 21 iyün könne tulı bäreleşkä kereşergä telämäwen häm barı tik Fordo, İsfahan häm Natanz atom-töş obyektların maqsat itep aluın belderüen rasladı.

İran räsmiläre tiz arada bu obyektlarnı buşatıp, ildäge bayıtılğan uran zapasınıñ "kübesen" bilgele bulmağan urınnarğa küçergän, dip xäbär itelä.

Bu xaqta AQŞ häm İran räsmiläre räsmi räweştä añlatma birmäde.

Böyekbritaniyä säwdä häm biznes ministrı Jonatan Reynolds isä höcüm aldınnan Londonnıñ xäbärdar itelüen äytte.

Öç “B-2” bombarder oçqıçı Fordonıñ cir astındağı bayıtu qorılmasına altı 13.6 kg awırlıqtağı bunkerğa ütep kerüçe “Massive Ordnance Penetrator” (MOP) bombaların taşladı.

Êkspertlar fikerençä, ike bomba Fordonıñ nıq saqlanğan kerü urınına, ä qalğan ike bomba cillätü şaxtasına töşkän.

Şul uq waqıtta, AQŞ su astı köymäse Natanz häm İsfahan atom-töş kompleksına 30 “Tomagavk” raketası cibärgän, dip xäbär itelä.

Bu obyektlar berniçä kön êlek İzrail köçläre tarafınnan da höcümgä duçar bulğan.

AQŞnıñ role

“Fox News”, AQŞ räsmiye süzlärenä tayanıp, İsfahannıñ Fordodan da qatlawlıraq maqsat buluın belderde.

“Böten keşe Fordo turında söyläşte, ämma çınlıqta İsfahan iñ awır maqsat buldı”,-di ul.

İlbaşı Tramp atom-töş obyektlarınıñ “tulısınça yuq itelüen” citkerde häm kiläçäktäge AQŞ höcümnäreneñ “tağın da köçleräk” bulaçağı turında kisätte.

İran bu höcümnärne qanunsız häm xalıqara qanunnarğa qarşı dip tänqıytläde.

Tähran, monnan alda, BMO agentlığı İrannıñ atom-töş yöklämälären bozuın beldergäç, Xalıqara atom-töş ênergiyäse agentlığın ilneñ atom-töş programması turında “çınbarlıqnı yäşerüdä” ğayeplägän ide.

İrannıñ atom-töş xakimiyäte xoquqıy çaralar äzerläwen belderde, ike yaq ta bu dramatik kiyerenkelektän soñ ni bulaçağın kötä.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us