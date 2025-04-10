Meksikada H5N1 qoş grippı belän zararlanğan häm il tarixında keşedä raslanğan berençe oçraq bulğan öç yäş’lek qız bala ğomeren yuğaltqan.
1 nçe aprel’dä Meksika milli grip üzägeneñ êpidemiyologik diagnostika häm beleşmä institutı ilneñ könbatışında urnaşqan Durango ştatınnan bulğan keçkenä qız balada A(H5N1) virusı tabıluın raslıy.
Bala awır xäldä kürşe Koavila ştatındağı şäxsi xastaxanägä küçerelä.
"Bügen irtänge säğat’lärdä öç yäş’lek qız balanıñ faciğäle ülemen rasladıq”, — dip belderä Koavila ştatınıñ sälamätlek saqlaw särqatibe Eliud Aguirre kiçäge matbuğat oçraşuında.
Ülem säbäbe küp organnarnıñ êşläwdän tuqtawı häm sulış yulları citeşsezlege dip bilgelänä.
Aguirre süzlärençä, infekśiyäneñ çığanağı älegä bilgesez häm räsmi zatlar yaña oçraqlarnı küzätüne däwam itä. Älegä qädär başqa oçraq terkälmägän.
Qıznıñ tuğannarın häm anı däwalağan mediśina xezmätkärlären küzätü astında totalar.
Wäqalätlelär beldergänçä, xäzergä çaqlı 38 keşedän analiz alınğan häm barısınıñ näticäläre tiskäre bulğan.
"Bezneñçä, bu — xäwefle xäl häm yaña oçraqlar bulmasın öçen küzätü êşläre alıp barabız. Bügenge köngä qädär, bigräk tä Koavila ştatında, yaña oçraq yuq”,- dip belderä Aguirre.
Uzğan yıl Mexiko ştatında 59 yäş’lek ir-at A(H5N2) virusı kiterep çığarğan qoş grippı näticäsendä wafat bulğan ide.