ĞAZZÄ SUĞIŞI
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Putin Ğazzädä Rusiyä watandaşın irekkä çığarğan “Xamas”qa keşeleklege öçen räxmät äytte
Putinnıñ bu belderüe AQŞ häm İzrailneñ “Xamas”nıñ totıqlarnı cibärüne kire qağuı turındağı süzlärenä qarşı kilä.
Putin Ğazzädä Rusiyä watandaşın irekkä çığarğan “Xamas”qa keşeleklege öçen räxmät äytte
Russian news agencies said Putin also presented flowers to Trufanov's mother, Elena, and his fiancee, Sapir Cohen, who were also among some 250 hostages. / Reuters
17 Апрель 2025

Rusiyä däwlät başlığı Vladimir Putin Ğazzädän Rusiyä watandaşı azat itelgännän soñ, “Xamas”qa räxmät belderde.

Putin Kreml'dä yaña azat itelgän Rusiyä watandaşı Aleksandr Trufanov häm anıñ ğailäsen qabul itte. Çärşämbe könne yasağan belderüendä ul Trufanovnıñ irekkä çığarıluına Rusiyäneñ Fälästin xalqı belän ozak yıllar däwam itüçe mönäsäbätläre yärdäm itüen äytte.

"Älbättä, bez monıñ kebek uñışlarnı yışraq qabatlaw häm oxşaş awırlıqlar kiçergän başqa keşelärneñ dä irekle buluın täêmin itü öçen barlıq mömkinleklärne êşkä cigäçäkbez," – dide Putin.

Ul, Trufanovnı azat itkän öçen “Xamas”nıñ Fälästin citäkçelegenä räxmät belderep, älege töbäktäge ğomumi wäzğıyätkä qağılışlı säyäsi bäyälämä birmäde.

"Minemçä, “Xamas”nıñ säyäsi citäkçelegenä bezneñ möräcäğät’kä kolak salıp, bu gumanitar ğamälne başqaruları öçen räxmät äytergä tiyeşbez — sez azat iteldegez. Şunıñ belän sezne qotlıym," – dide ul.

Rusiyä mäğ’lümat agentlıqları xäbär itkänçä, Putin Trufanovnıñ änise Yelenağa häm ul kiyäwgä çıgarga süz quyışqan Sapir Koênğa çäçäklär büläk itkän. Bu keşelär yaqınça 250 totıq arasında bula.

AQŞ häm İzrailneñ ikeyözlelege

Putinneñ bu ğamäle AQŞ häm İzrailneñ “Xamas” totqınnarnı azat itüdän baş tarta digän süzlärenä kisken qarşı kilä. Bu däğ’walar totqınnarnıñ üzläre tarafınnan kire qağıldı.

Çärşämbe könne Fälästin qarşılıq törkeme "Islam cihadı" Rom Braslavski isemle İzrail-Germaniya totqını qatnaşında video çığardı, ul xökümät räise Bin’yamin Netan’yahunı Ğazzäne tuqtawsız bombalawı öçen tänqıyt’li.

"Sin qayda?" – dip sorıy Braslavski, Netan’yahunı totqınnarnı azat itü wäğ’däsen ütämäw öçen ğayepläp.

Ul, şulay uq, Milli iminlek ministrı Itamar Ben-Gvirnı da utnı tuqtatu häm totqınnarni irekkä cibärü kileşüenä qarşı çığuı öçen tänqıyt’läde.

Atna başında İzrail-Amerika totqını İdan Aleksander ilbaşı Donal’d Trampnı Netan’yahunıñ yalgan süzlärenä ışanuı öçen tänqıyt’läde.

"Barısı da yalgan söyli — minem xalqım, İzrail xökümäte, armiyä häm AQŞ idaräse," – dide Aleksander.

Ul “Xamas”nıñ berniçä atna êlek totqınnarnı azat itärgä äzer buluın, ämma Netan’yahunıñ monı kire qağıp, utnı tuqtatu kileşüen beterüen häm suğışnı yañartuın iskä töşerde.

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