Törkiyäneñ terrordan azat kiläçäk tözü öçen berdäm teläge häm tırışlığı ilneñ terrorğa qarşı köräştä möhim yaña basqıçqa kerüe belän tağın da nığıy.

Törkiyä ilbaşı êlemtä idaräse başlığı Fäxrettin Altun, düşämbe könne üzeneñ “X” akkauntında yazma urtaqlaşıp, “PKK”nıñ qoralsızlanu häm üz-üzen tarqatu turındağı belderüen ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdogan citäkçelegendä ireşelgän uñışlarnıñ açık dälile dip bäyäläde.

Altun bu waqıyğanı "Terrordan Azat Törkiyä" prośessında möhim adım dip atadı häm bu yulda ilneñ milli telägen tağın da nığıtuın assızıqladı.

“Törkiyä 40 yıldan artıq däwam itkän konflikt waqıtında zur qorbannar belän tüläde, qıyınlıqlar kiçerde, häm iñ awırı — watan öçen ulların häm qızların yuğalttı” -dide ul häm bolay dip östäde: “Bu möhim mizgelgä ireşkändä, bez qäderle şähitlärne iñ zur xörmät häm räxmät belän iskä alabız — çönki alarnıñ tiñsez qorbannarı bezne bügenge köngä kiterde.”

Tınıçlıq, totrıqlılıq häm ğadellek

Altun "Terrordan azat Törkiyä" prośessınıñ waqıtlı iniśiativa tügellegen häm anıñ tiz genä yomğaqlanmayaçağın açıqladı. Ul bu prośessnı ilneñ barlıq watandaşları öçen tınıç, totrıqlı häm köç qullanudan azat moxit täêmin itü telägenä nigezlängän ozaq waqıtlı tırışlıq dip añlattı.

Ul Törkiyä däwläteneñ täcribäse, säläte häm instituśional belemnäre belän tınıçlıq, totrıqlılıq häm ğadellekne täêmin itü öçen tırışıp eşläyäçägen rasladı.

Bu prośessnıñ saqlanuı öçen zarur çaralar küreläçäk häm här adım açıqlıq, iğ’tibarlılıq häm nıqlı teläk belän başqarılaçaq, dip belderde Altun.

“Bez däwlät tarafınnan kürelgän här adımnı bik zur iğ’tibar häm açıqlıq belän başqarabız,” dide ul. “Här xäräkät uylap êşlänäçäk häm prośessnıñ özleksez däwam itüen täêmin itäçäk.”

İlbaşı Ärdogannıñ citäkçelege

Altun Törkiyä xalqınıñ möhim yaqlawın da assızıqladı: “Beznen qäderle millät här forsatta däwlät, xökümät häm ilbaşıbıznıñ säyäsi telägen yaqlawın kürsätä.”

Prośessnıñ berläşterüçe häm berdämlekne arttıruçı tabiğaten iskä töşerep, Altun bu êtapnı başlaw öçen MHP partiyäse räise Däwlät Bahçäli täq’dimenä räxmät belderde häm ilbaşı Ärdogannıñ citäkçelegen maqtadı.

Altun bu prośessnıñ Törkiyä öçen genä tügel, ä tağın da kiñräk region öçen dä ozın waqıtlı tınıçlıq häm uñay näticälär kiteräçägenä ömet belderde.