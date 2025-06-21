Törkiyä Cömhüriyäte ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan bu oçraşuda Törkiyäneñ barı tik Kavkazda ğına tügel, ä böten töbäktä totrıqlılıq täêmin itü öçen barlıq diplomatik çaralarnı qullanuın belderde.
Törkiyä ilbaşı idaräse êlemtä bülegeneñ “X” platformasında yasalğan belderügä qarağanda, Ärdoğan İzrailneñ İranğa qarşı höcümnäre näticäsendä köçäygän köç qullanu, qırıslıq riskların beterü maqsatınnan başqa liderlar belän alıp barılğan diplomatik söyläşülärgä da tuqtaldı. Bu qısada xäzerge şartlarda däwam itüçe Äzärbaycan–Ärmänstan tınıçlıq söyläşülärendä kileşügä ireşüneñ ähämiyäten assızıqladı.
Comğa könne İstanbulda uzğan oçraşuda Ärdoğan belän Paşinyan töbäktäge soñğı waqıyğalar, Änkara belän Yerewan arasındağı êlemtälär häm Kön’yaq Kavkazda tınıçlıq häm dialog barışı turında süz alıp bardı.
Ärdoğan şulay uq Törkiyäneñ “qazan-qazan" prinśibı nigezendä töbäk üseşenä yünälgän kereşülärgä tulısınça yaqlaw kürsätüne däwam itäçägen belderde.
Oçraşuda Törkiyä belän Ärmänstan arasındağı mönäsäbätlärne cayğa salu barışı qısalarında yasala alaçaq adımnar da bäyälände.