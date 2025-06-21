TÜRKİYE
1 min uqıu
Тörkiyä ilbaşı Ärdoğan: “Totrıqlılıq öçen Kavkazda häm böten töbäktä diplomatik yullarnı qullanabız”
Ärdoğan Ärmänstan prem’yer-ministrı Nikol Paşinyan belän ütkärgän oçraşuda Azärbaycan belän Ärmänstan arasında däwam itüçe tınıçlıq söyläşülärendä kileşügä ireşüneñ ähämiyätenä basım yasadı.
Тörkiyä ilbaşı Ärdoğan: “Totrıqlılıq öçen Kavkazda häm böten töbäktä diplomatik yullarnı qullanabız”
erdogan - pashinyan / AA
21 Июнь 2025

 

Törkiyä Cömhüriyäte ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan bu oçraşuda Törkiyäneñ barı tik Kavkazda ğına tügel, ä böten töbäktä totrıqlılıq täêmin itü öçen barlıq diplomatik çaralarnı qullanuın belderde.

Törkiyä ilbaşı idaräse êlemtä bülegeneñ “X” platformasında yasalğan belderügä qarağanda, Ärdoğan İzrailneñ İranğa qarşı höcümnäre näticäsendä köçäygän köç qullanu, qırıslıq riskların beterü maqsatınnan başqa liderlar belän alıp barılğan diplomatik söyläşülärgä da tuqtaldı. Bu qısada xäzerge şartlarda däwam itüçe Äzärbaycan–Ärmänstan tınıçlıq söyläşülärendä kileşügä ireşüneñ ähämiyäten assızıqladı.

Comğa könne İstanbulda uzğan oçraşuda Ärdoğan belän Paşinyan töbäktäge soñğı waqıyğalar, Änkara belän Yerewan arasındağı êlemtälär häm Kön’yaq Kavkazda tınıçlıq häm dialog barışı turında süz alıp bardı.  

Ärdoğan şulay uq Törkiyäneñ “qazan-qazan" prinśibı nigezendä töbäk üseşenä yünälgän kereşülärgä tulısınça yaqlaw kürsätüne däwam itäçägen belderde.

Oçraşuda Törkiyä belän Ärmänstan arasındağı mönäsäbätlärne cayğa salu barışı qısalarında yasala alaçaq adımnar da bäyälände.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us