Berlӓşkӓn Ğaräp Ämirlekläre bayraqlı hawa yulı şirkäte kiläse aydan başlap Süriyä başqalasına qabat oça başlıy.
“Emirates” düşämbe könne belderü yasap, Dimäşkkä berençe oçqıç säfäreneñ 16 iyul’dä bulaçağın citkerde.
Aviaśiya şirkäte başta atnasına 3 säfär oyıştıraçağın häm avgust ayınnan başlap bu sannı atnasına 4 säfärgä citkerü plannarınıñ buluın açıqladı.
Şirkät Dimäşkkä oçışlarnı qabat başlatu qararınıñ ilneñ Xärbi bulmağan aviaśiyaneñ töp idaräse belän xezmättäşlektä başqarılğan kiñ qırlı bäyäläwdän soñ qabul itelüen citkerde.
Hawa yulı şirkäte şulay uq oktäbr’dän başlap könlek oçışlarğa küçäçägen dä belderde.
“Emirates” hawa yulları başlığı häm yuğarı däräcäle citäkçese Şäyex Äxmät bint Said tübändägeçä citkerde: “Emirates” bularaq Dimäşkkä oçışlarıbıznı qabat başlatuğa häm Süriyä öçen kübräk variant häm êlemtä, turıdan investiśiya öçen möhim iqtisadi bağlar, yaña säwdä yulları häm global’ bazarğa ireşüne täêmin itep, ilgä yärdäm kürsätüebezgä söyenäbez.”
2012 yılda üzäge Dubaida urnaşqan älege hawa yulı şirkäte Bäşar Äsäd rejimına qarşı başlanğan Süriyä inqıylabınnan soñ Süriyägä häm Süriyädän oçqıç säfärlärne tuqtatqan ide.
Yaqınça 25 yıl buyı Süriyä liderı bulğan Äsäd dekabr’ ayında Rusiyägä qaçtı häm 1963nçe yıldan birle xaqimiyättä bulğan Baas partiyase rejimı azağına yaqınlaştı.
Ul waqıttan birle distälärçä aviaśiya şirkäte Süriyä belän oçışlarnı qabat başlataçağın citkerde.