İzrailneñ soñgı waqıtta İrannıñ töp strategik noqtalarına hawa höcümnären arttıruı töbäktä şaqtıy köçle täêsir tudırdı, Paqıstanda milli iminlek häm diplomatik torışqa bulğan ixtimal çağılışlar turında borçılularğa säbäp buldı.
İzrail belän İran arasındağı krizis İranda hälaq buluçılar sanınıñ 224 dän artuı belän tiränäyä barğanda, geografik häm säyäsi yaqtan regional’ köndäşleklär kiseşkän urında urnaşqan Paqıstan üzen butalçıq wäzğıyät’tä xis itä.
Paqıstan xökümäte İzrailneñ İranga qarşı hawa höcümnären ğayeplägän, alarnı xalıqara xoquqnı bozu dip bäyälägän häm bäreleşlärne tiz arada tuqtatırğa çaqırğan belderülär yasadı.
Küptän tügel yasalğan urtaq belderüdä İslamabad kiyerenkelekne kimetüneñ, tınıç xalıqnı saqlawnıñ häm diplomatiya yulı belän töbäktä tınıçlıq täêmin itüneñ ähämiyäten assızıqladı.
Şul uq belderüdä Paqıstannıñ dialogqa häm Berläşkän Millätlär Oyışması Ustavındağı prinśiplarğa yaqlaw belderüe dä citkerelde.
Paqıstan Saqlanu ministrı Khavaja Asif, Milli Mäclestä yasağan soñğı çığışında, İzrailneñ agressiyäse qarşında Paqıstannıñ İrannı yaqlayaçağın äytep, ike kürşe däwlät arasında strategik garmoniyäneñ sizelerlek tiränäyüen belderde.
Saqlanu ministrı: “Bez İrannıñ mänfäğätlären saqlaw öçen här xalıqara forumda yaqlaw kürsätäçäkbez”,-dip belderde.
Şulay uq prem’yer-ministr urınbasarı häm tışqı êşlär ministrı İshaq Dar İzrailneñ İranga höcümnären “İran suverenitetın tupas bozu” dip bäyäläde.
Krizis şartlarında Paqıstan da üz watandaşlarınıñ iminlegen täêmin itü öçen çaralar kürä başladı.
Xökümät İranga mäcbüri bulmağan säyäxätlärdän tıyılıp torırğa çaqırğan säyäxät instrukśiyäse bastırdı häm xäzerge waqıtta İranda bulğan Paqıstan watandaşlarınıñ imin räweştä kire qaytuın ciñeläytü öçen diplomatik kanallar belän koordinaśiyäle räweştä êşli.