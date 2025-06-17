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G7: «İran berwaqıtta da atom-töş qoralına iyä bulmayaçaq»
G7 liderları İzrailneñ iminlegenä teläktäşleklären yañartuların belderde.
G7: «İran berwaqıtta da atom-töş qoralına iyä bulmayaçaq»
G7 leaders say they will remain “vigilant” to the implications for international energy market. / Reuters
7 сәгать элек

Yaqın Könçığışta kiyerenkelek artqan waqıtta dön’yanıñ iñ zur iq’tisadqa iyä cide ilennän toruçı G7 törkeme Kanadada oçraştı häm İrannıñ berqayçan da atom-töş qoralına iyä bula almayaçağın belderde.

“İran - töbäk totrıqsızlığı häm terrornıñ töp çığanağı,” dip äytte Kanada, Frantsiyä, Germaniya, İtaliya, Yaponiya, Böyekbritaniya häm AQŞ citäkçeläre üz belderülärendä.

“Bezneñ pozitsiyä härwaqıt açıq buldı: İran berniçek tä atom-töş qoralına iyä bula almıy,” dip östäde alar.

Liderlar, Yaqın Könçığışta tınıçlıq häm totrıqlılıqqa tuğrılıqların qabatlap, bolay dide: “Bu konteksta bez İzrailneñ üz-üzen yaqlaw xoquqın tanıybız. İzrail iminlegen yaqlawıbıznı qabat raslıybız.”

Şulay uq, alar tınıç xalıqnı yaqlaw möhimlegen dä assızıqladı.

“Bez İran krizisınıñ çişeleşe Yaqın Könçığışta kiñräk qarşılıqlarnı kimetügä, şul isäptän, Ğazzädä utnı tuqtatuğa kiterüen telibez,” diyelde G7dä.

Citäkçelär xalıqara ênergiyä bazarlarına täêsirne küzätep torırğa häm bazar totrıqlılığın saqlaw öçen koordinatsiyäle êşlärgä äzer buluların belderdelär.

AQŞ ilbaşı Donald Tramp, Yaqın Könçığıştağı kiyerenkelek säbäple, düşämbe köne G7 sammitında qatnaşuın irtä tämamlap, Vaşingtonğa qaytıp kitte.

“Bilgele säbäplär arqasında min irtä kitärgä mäcbürem,” dip äytte ul jurnalistlarğa.

Monnan alda Tramp, İzrail belän İran arasında kiyerenkelek artqan waqıtta, Tähran xalqına “kiçekmästän evakuatsiyälänü” kiñäşe birde.

Ul sotsial platformada: “İran min täqdim itkän kileşüne imzalarğa tiyeş ide. Bu – zur xata häm keşe ğömeren israf itü. Açıq itep äytäm: İRAN ATOM-TÖŞ QORALINA İYÄ BULA ALMIY. Min monı küp tapqırlar söylädem!” dip yazdı häm “Härkem Tährannan xäzer ük kitsen!” dip östäde.

Kiyerenkelek İzrail comğa könne İranda berniçä urında, şul isäptän, xärbi häm atom-töş qorılmalarında, hawa häm dron höcümnäre başqarğannan birle arttı. Tähran qarşı höcümnär belän cawap qaytara.

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